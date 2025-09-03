Miguel Poveda estará en Cádiz con 'El Árbol de la Alegría'

Miguel Poveda presenta 'El Árbol de La Alegría', su nuevo álbum de estudio, que verá la luz el próximo 7 de noviembre y que llevará a los escenarios en un tour homónimo. «Más que un disco de villancicos, El árbol de la alegría es un abrazo sonoro que reúne el espíritu de la Navidad en todas sus formas: la risa compartida, el eco de las voces familiares, las sillas vacías que siguen ocupadas en el corazón y esa chispa de esperanza que nunca se apaga», afirma el artista.

El artista firma gran parte de la composición imprimiendo su sello personal a cada tema y convirtiendo cada pieza en una creación única que respira raíz, amor y verdad, con Jesús Guerrero a la guitarra, arreglos y producción.

El Árbol de La Alegría invita a recordar, celebrar y sentir una Navidad jubilosa. Poveda abre las puertas de su casa y su memoria para presentarnos a su familia y llevarnos a su infancia en Badalona, a un barrio humilde que, pese a los tiempos difíciles, conservaba un espíritu alegre y esperanzado, en un proyecto que subraya la versatilidad del artista que se adentra en una temática que nunca antes había grabado.

Gira

Además, el aclamado artista llevará 'El Árbol de La Alegría' a los escenarios en una gira que recorrerá la geografía española con un directo que irá de lo tradicional a lo actual, mezclando lenguajes y texturas en una «coctelera» que respira Navidad sin tópicos.

Poveda estará en Cádiz, en el Gran Teatro Falla los días 16 y 17 de diciembre para compartir con el público gaditano este último trabajo.