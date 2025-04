«Cuanto más estudiaba y me documentada, más ganas me entraban de contarlo»

Santiago Díaz Cortés (Madrid, 1971), guionista de cine y de televisión con veinticinco años de carrera y cerca de seiscientos guiones escritos. Publicó en 2018 su primera novela, 'Tailón', que ganó en 2019 el Premio Morella Negra y el Premio Benjamín de Tudela. Más tarde, en 2021, salió 'El buen padre', novela con la que dio inicio a la serie protagonizada por la inspectora Indira Ramos y que ha sido traducida a varios idiomas. A esta le han seguidos 'Las otras niñas' e 'Indira Ramos'.

El escritor ha cultivado con éxito la literatura juvenil y ha obtenido en 2021 el Premio Jaén de Narrativa Juvenil por 'Taurus: Salvar la tierra'. Ahora ha dejado a un lado el género negro para adentrarse en un episodio histórico con su nueva obra 'Los nueve reinos', que se presenta esta noche en la Feria del Libro de San Fernando.

- Su trayectoria literaria siempre ha discurrido por el género criminal, pero esta vez se adentran en la novela histórica.

- Exacto, es una novela histórica, pero yo quiero aclarar que mi manera de escribir sigue siendo la misma, me va a reconocer al leerme. Es una de las condiciones que me impuse a mí mismo y que era mantenerme fiel a mi manera de escribir. No por hacer historia significa que haya cambiado el estilo.

- ¿Cuánto de riesgo y cuánto de disfrute ha habido?

- Bueno, la inseguridad de los cambios siempre está ahí. El miedo a que la gente no le guste. La incertidumbre de no saber si mis lectores habituales le van a dar una oportunidad a la novela. Hay quienes tienes a la novela histórica como algo muy pausado, muy pesado. Pero se darán cuenta de que sigo siendo el mismo. Van a encontrarse capítulos cortos, van a encontrarse muchos giros en la trama, diferentes localizaciones. En resumen, se darán cuenta que la van a poder disfrutar como el resto de mis novelas.

- ¿Qué es lo que le llevó a aventurarse a la historia de los pobladores de Tenerife?

- Fue simple casualidad. A principios del año 2018 cayó en mis manos un artículo sobre unas momias en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y me llamó mucho la atención el estado de conservación de esa momia. Eso contrastaba un poquito con la idea que yo tenía sobre los guanches, los pobladores de las Canarias que era una cultura muy primitiva. Entonces empecé a investigar y fue cuando descubrí una historia estupenda, enorme, magnífica. Una historia épica y cuanto más investigada más me picaba la curiosidad. Hasta que, por fin, está aquí.

- ¿Cómo ha sido la labor de documentación?

- Ha sido larguísima. Al descubrir que los guanches habían llegado en el siglo I a.C. y que a día de hoy no se sabe cómo llegaron. Nadie sabe la circunstancia de su llegada, estuvieron 1500 años aislados del resto del mundo y cerca del siglo XV se dividió la isla en esos nueve reinos (el título de la novela) en cada uno con su propio rey, que estaban en guerra entre ellos y que se tuvieron que enfrentar a los conquistadores.

Bueno, pues partiendo de ahí, ha sido una documentación complicada de encontrar porque la mayoría está escrita por cronistas castellanos casi un siglo después de la conquista. Entonces, pues hay mucha tradición oral, hay mucho de fantasía y demás, pero gracias a esos escritos que te van aproximando un poquito, más los restos arqueológicos y estudios, me he podido hacer una composición de cómo era esa civilización, pero que a día de hoy sigue teniendo mucho que resolver. Cuanto más estudiaba y me documentada, más ganas me entraban de contarlo.

- La obra, además de exprimir la curiosidad del lector, también funciona como una crónica de la España de la época.

- La novela se divide en dos partes, en dos líneas temporales muy diferenciadas que se van alternando en el relato. Por una parte, la historia de los guanches y luego está, treinta años después, la historia de la esclava en busca de sus orígenes que vive en Valencia en un momento que había muchas revueltas comerciales y por circunstancias tiene que huir de su tierra. Una historia de amor imposible y el retrato de una civilización repleta de misterios que terminó desapareciendo para siempre.