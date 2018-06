Victoria Beckham, una musa moderna para los maestros antiguos Su tienda insignia de Londres acoge retratos de artistas como Rubens y Cranach el Viejo que serán subastados en la sala Sotheby's el próximo 4 de julio

Victoria Beckham es una de las mujeres más famosas del mundo. Tras haber sido una estrella del pop como miembro de las Spice Girls, se ha convertido en una famosa diseñadora de moda con marca propia. Tanto ella como su marido, David Beckham, son apasionados coleccionistas de arte. Ahora ha decidido unir sus dos pasiones (arte y moda) y, antes de la próxima subasta de pintura de maestros antiguos en la sala Sotheby's de Londres el próximo 4 de julio, su tienda insignia de Londres, en Dover Street, acoge pinturas excepcionales de Lucas Cranach el Viejo, Peter Paul Rubens y el Círculo de Leonardo da Vinci, entre otros artistas, que están incluidas en dicha venta.

Victoria Beckham siempre ha mostrado su deseo de que su tienda sea un «espacio en evolución para exhibir el trabajo de los artistas». «Cuando trabajamos en el concepto y el diseño de la tienda de Dover Street, supe que quería que el arte desempeñara un papel importante en el espacio. Esa es la razón por la que nos aseguramos de que la tienda tenga la capacidad de cambiar y evolucionar constantemente con accesorios móviles. Constantemente me inspiran el arte y los artistas, y para mí la sinergia entre el arte y la moda es increíblemente relevante».

En los últimos años, Victoria Beckham ha colaborado en su tienda con artistas como Martin Creed, Eddie Peake y Emily Young, que formaron parte de sus colecciones. «Ha sido un privilegio poder compartir mi pasión por el arte con mis clientes», advierte la diseñadora. «Tengo la gran suerte de tener excelentes asesores que me han presentado a muchos artistas, marchantes y galeristas», añade. Aunque no se decanta por ningún artista contemporáneo en especial, comenta que quedó impresionada con la exposición de Yayoi Kusama en la galería Victoria Miro en Londres: «Me encanta su trabajo».

Aunque sus gustos como coleccionista se centran en el arte contemporáneo, cuenta Victoria Beckham que se sintió fascinada por los maestros antiguos después de visitar la Frick Collection de Nueva York el año pasado: «Siempre me atrajo el arte contemporáneo, pero esa visita fue una verdadera revelación para mí. Entonces, cuando surgió la oportunidad de trabajar con Sotheby's y aprender de sus expertos, aproveché la oportunidad. Elegimos centrarnos en el retrato. Cada una de estas imágenes representa una visión fascinante de la época de cada artista y la vida de sus modelos. Y debo decir que, desde que he colaborado con Sotheby's, he aprendido mucho y tengo un gran aprecio por los antiguos maestros. Ha sido un placer absoluto».