Lanzada en 2014, el objetivo de la sonda espacial japonesa Hayabusa 2 es estudiar el misterioso asteroide Ryugu, a 280 millones de kilómetros de nuestro planeta. Llegó a él en 2018 y, desde entonces, ha enviado imágenes inquietantes, ha puesto dos rovers de exploración en su superficie y ha disparado una bomba al cráter con la intención de tomar muestras y analizar qué pasa en aquella «peonza cósmica» que es mucho más seca de lo que se pensaba.

Aunque aún no se ha hecho público el éxito completo de la misión -está previsto que se comuniquen los resultados en los próximos días, un nuevo vídeo publicado por la agencia espacial japonesa (JAXA) muestra el proyectil lanzado por Hayabusa 2 el pasado 5 de abril. La secuencia, que ha sido difundida a través de la cuenta de Twitter de la misión, muestra el descenso inicial del SCI (Samall Carry-on Impactor) hecho de imágenes capturadas en intervalos de dos segundos justo después de la separación de Hayabusa 2 por la cámara infrarroka térmica a bordo de la nave. De fondo, se puede ver la superficie de Ryugu a unos 500 metros de distancia.

This video shows the descent of the SCI (Small Carry-on Impactor) made from images captured at 2 second intervals just after separation from Hayabusa2 by the onboard TIR (Thermal Infrared Camera). In the background, you can see the surface of Ryugu 500m away. pic.twitter.com/O5niPDb2XI