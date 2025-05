Waxi se estrena con la comparsa de Jesús Bienvenido

«Podría decir tantas cosas que prefiero decir solo esto… Volvemos!! Adrián López Otero».

Manolín Santander ha celebrado a través de las redes sociales que vuelve a juntarse sobre las tablas con su inseparable Waxi.

Y es que Adrián López Otero, conocido en el mundo del Carnaval como Waxi, ya se ha estrenado con 'Las ratas', con la comparsa de Jesús Bienvenido, agrupación que en el pasado COAC 2025 logró el primer premio de la modalidad.

Waxi hizo público con un comunicado que abandonaba el grupo de la comparsa de Juan Carlos Aragón que en los últimos años, desde el fallecimiento del Capitán Veneno, está en manos de Miguel Ángel Argüez, el 'Chapa'.

Muchos afirmaban que su nuevo destino sería la comparsa de Jesús Bienvenido. Y así ha sido. Este pasado domingo se estrenó con su nuevo grupo en Carmona.

Waxi se une a Manolín Santander. Y Víctor Jurado, que también optó por cambiar de aires y marcharse a la comparsa de Bienvenido, anunció en el mes de marzo que dejará la modalidad para centrarse en su chirigota. Tiempos de cambios...

El comunicado de Waxi

Adrián López 'Waxi' se despedía de su agrupación el pasado 16 de marzo con el siguiente comunicado:

«¿Cómo resumir 10 años en fotos? No soy mucho de tiroriros, pero si toca despedirse, toca hacerlo con el mayor cariño y el mayor de los respetos al que ha sido mi grupo y mi familia durante 10 años.

Entré siendo un niño, con 20 años, casi no era consciente de todo lo que se venía, pero era consciente de que estaba cumpliendo un sueño que no me había permitido soñar. Iba a salir con el mejor de todos los tiempos e iba a vivir los mejores años de mi vida como «artista». En todos estos años, estos señores han visto como me caía y como me levantaba. Como volvía a caer más fuerte aún y volvía a levantarme, con la ayuda inestimable de los que hoy son mis hermanos. Han visto como me enamoraba, y le daba el si quiero más importante de mi vida a mi amor eterno, mi @martiiafonso . Hemos vivido uno de los momentos más traumáticos de nuestra vida aquel maldito 17 de Mayo. Hemos vivido como gracias a mi hermano Raúl Cabrera y la grandísima persona que es Don Miguel García Argüez, volvíamos a renacer de nuestras cenizas y volvíamos a cantar juntos en el teatro de nuestras vidas.

Creo que aquel 17 de mayo, algo se rompió en mí y nunca volvería a ser el mismo. Lo he intentado, incluso en ocasiones, he conseguido recuperar la ilusión, pero en lo más hondo de mis adentros, sabía que no. Que me faltaba esa chispa, esa magia que te haga sentir que el sacrificio merece la pena. Después de darle muchas vueltas y de ser consecuente con mis emociones, tomé la decisión de parar y cambiar de aires.

No quiero terminar este escrito sin darle las gracias a mis hermanos. A todos los que vivieron este veneno conmigo y a los que, de una forma u otra, hicieron que este niño que ni siquiera soñaba con vivir algo así, haya sido capaz de cumplir todos sus sueños y todas sus metas.

Al amor de mi vida, mi niña pequeña, el corazón más noble y puro que he conocido: Te mereces una estatua en el cielo, ya que aguantar todos estos años de montaña rusa sentimental han tenido que ser un calvario. Te amo, mi amor.

Y a los buenos aficionados, sigan disfrutando de este grupo que es historia viva del carnaval. ¡Hasta pronto!«.

