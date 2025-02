'Vuelvo de gira con Bob Dylan': la sombra de Juan Carlos Aragón es muy alargada

Chirigota Vuelvo de gira con Bod Dylan Autores Juanlu Cascana y la agrupación, con música de José Mari Barranco 'el Lacio'

La chirigota arranca con un vídeo donde aparece Juan Carlos Aragón, justo en la entrega del premio Baluarte de Cruzcampo. Cuando el Capitán disfrazó su verdad asegurando que tenía una gira con el Bob Dylan. Extraña aparición en escena que intenta levantar el Popo (Bob) con sus bromas habituales, delicias para el público que viene a divertirse sin más exigencia. Las luces envuelven un escenario envuelto en una neblina, simulando un concierto de estas figuras, que representan a la reencarnación del poeta gaditano inmortal.

Con la mano 'levantá', siempre con la guitarra por culpa del dichoso logotipo, interpretan el repertorio justísimos de voces. Tampoco ayuda el ambiente porque no se termina de percibir bien la actuación, visualmente. Pasodoble a los políticos, duro por su gestión de la Dana (con su insulto, grueso, correspondiente), y un segundo al miedo reinante en el Concurso. «Es un Carnaval de cobardes», aseguran. «Menos mal que está la calle tan verdadera y canalla». No termina de apreciarse bien la melodía del Lacio.

Los cupleses se quedan muy cortos. Con alguna broma en su desarrollo e ineficaces remates. A Topuria y a la moda de las cupletinas. Si hay algo gracioso en el repertorio es porque algún componente tiene 'age' y poca vergüenza. Pero poco más. Más que de Aragón, parecería una chirigota de Soria, si no fuera por la referencia constante al Carnaval. Y la música del popurri está compuesta con músicas del Capitán Veneno. Bonito ese final con la música de los ninfos...

...pero no, no. Definitivamente, no. Aunque le tengan mucho cariño, no es el mejor homenaje a Juan Carlos. Otra vez será.

