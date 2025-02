«¡El tostador!»: el olor a pan tostado que no pasó desapercibido en el Falla durante muchos minutos

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz da para mucho. El que posiblemente sea el certamen de coplas más largo del universo arrancó en su edición de este año 2025 el pasado jueves 23 de enero y, como en botica, ha habido de todo.

Más de 70 agrupaciones han pasado ya por las tablas y las que han gustado de manera más que notable se pueden contar con los dedos de una mano. Ha pasado por el escenario una chirigota negacionista que ha hecho mucho ruido tanto en el Falla como en las redes sociales.

Y ayer, desde el público se gritó: «¡El tostador!». Y se gritó porque el teatro Falla llevaba varios minutos oliendo a pan tostado. Era la hora de echarse algo al estómago y el hecho no pasó desapercibido ni entre los espectadores ni en las tablas. Y es que un componente de la chirigota 'Los enganchaos', penúltima en actuar, también se refirió al olor que inundaba el Falla.

Según apuntó un trabajador del teatro a este periódico, el olor tenía su origen en el ambigú. Se estaba tostando pan y se fue un poco el tiempo de las manos. «Pero no ha pasado nada, si no yo no estaría aquí hablando contigo tranquilamente», apuntaba este vigilante.