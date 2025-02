Tango al amor de verano que es la turistificación para Cádiz: «Te ha prometido la luna y como yo te quiero, nadie te va a querer»

Ha venido fuerte 'El gallinero', una de las grandes sensaciones en coros del Concurso del Falla de 2025, en el pase de cuartos de final. La presentación ha vuelto a encandilar al público y el primero de los tangos ha calado hondo.

«Recuerdo mi niñez a tu lado. Y de la amistad pasamos al amor. Sin firma en el te quiero«, desgranaban al principio de la letra dejando entrever que era un canto escrito con un corazón al lado.

«Me marché buscando el pan que me negabas. No te olvidé. Di la media vuelta y regresé«, recuerdan con lágrimas de colores en los ojos.

Hay celos, pero también avisos. A Cádiz. Hablan del ensimismamiento por un extranjero «que sólo viene de paso». «Te está haciendo daño», le hacen ver a la Tacita de Plata poniendo el foco en el serio problema que sufre la ciudad y sus habitantes con el turismo mal gestionado, con la emergente turistificación. «Te ha prometido la luna. ¿De qué te sirve un amor de verano? No te vayas con él».

«Como te quise, te quiero y te querré nadie te va a querer», le vienen a decir como último mensaje.

Letra del tango 'El recuerdo'

Esta es la letra completa del primero de los tangos que ha cantado esta noche el coro 'El gallinero' durante el pase de cuartos de final, bautizado como 'El recuerdo':

«EL RECUERDO DE MI NIÑEZ SIEMPRE FUE A TU LADO

SIN SABER QUE DE LA AMISTAD SE PASÓ AL AMOR

EL «SI QUIERO» QUE YO TE DÍ NO QUEDÓ FIRMADO

PORQUE NUNCA HIZO FALTA UNA FIRMA ENTRE LOS DOS

ME MARCHÉ PA BUSCAR EL PAN QUE TÚ ME NEGABAS

Y ME DESPEDÍ LLORANDO EN MI ÚLTIMA MIRADA, AY, AY, AY

PERO NO TE OLVIDÉ

SIEMPRE FIEL A MI PROMESA

PRONTO DI LA MEDIA VUELTA

Y A TUS BRAZOS REGRESÉ

HAN PASADO LOS AÑOS Y ME VUELVE A INVADIR ESE MIEDO

DE TI SE HA ENCAPRICHADO UN NOVIETE EXTRANJERO

QUE TE TIENE ENGOLFÁ PERO SOLO HA VENIDO DE PASO

¡AY! ¿CÓMO TE HAGO ENTENDER... QUE TE ESTÁ HACIENDO DAÑO?

YO SE QUE LA MISMA LUNA TE HA PROMETIDO

PERO, ESCÚCHAME AMOR MÍO

¿DE QUÉ TE VALE A TI LLENAR TUS CALLES

DE APARTAMENTOS PARA EL TURISMO?

¿DE QUÉ SERVIRÁ QUE LLENE NUESTROS BOLSILLOS

SI SERÁN TUS PROPIOS HIJOS

LOS QUE TENGAN QUE MARCHAR?

¿DE QUÉ SIRVE UN AMOR DE VERANO

SI DEJA CUANDO SEPTIEMBRE SE VA

UN CÁDIZ SIN GADITANOS?

NO TE VAYAS CON ÉL

NO TE VAYAS CON ÉL

QUE COMO TE QUISE Y COMO TE QUIERO

NADIE EN EL MUNDO, NADIE EN EL MUNDO TE VA A QUERER«

