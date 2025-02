'Los sherijuegos': «El primero que escuchó los cantajuegos, ya tiene pelo en los...»

Chirigota 'Los sherijuegos' Autor Juan Manuel Braza Benítez, el 'Sheriff'.

Sí. Los cantajuegos versión 'Sheriff' y su Carnaval. El menudo a los niños ya no les gusta, sólo quieren McDonald's y Burger King. Ya no quieren juguetes ni plazoletas... «Papá dame el móvil», Para remediar todo esto que pasa con los niños de hoy en día, llegan al Falla los 'sherijuegos'. Suena una taza, una tetera... pero el 'Sheriff' pide hacerlo «más de Cadi». Un 'Sheriff' que con ese porte es más bien Javi Bohórquez. La chirigota revoluciona el Falla con la presentación. Todo el mundo entra al juego. Y ya es no parar.

El primer pasodoble, tras un «chicos, chicas, chicles» y «si quieres jugar cantando dale al play y escucha el compás de Cai», arranca con un «Tacita de mis amores». Pide perdón por ponerla «verde» el año pasado. Ya se sabe, el tipo de Grinch. «Con las chirigotas seguimos jugando y tu pregonero aquí cantando».

En el segundo, tras repetir introducción, se canta a la cantera. Se defiende la cantera con uñas y dientes. La copla se ubica en la playa, cantando coplas. Cantar pasodobles sale del alma. «Cuiden la cantera, no roben su sueño que se muere». Levantan al público.

Los cuplés brillan. «No hay trabajo, estamos cabizbajos. Lo digo de otra manera, Pedro Sánchez vete al carajo». «El primero que escuchó los cantajuegos, ya tienen pelo en los huevos». Se canta a la instrumentación que crece y crece. El 'Chapa' en 'La Tribu' ha metido un flautista para que se lleve todas las ratas«. Juega con todo como pocos y no deja que el público salga de su bolsillo.

El popurrí es golpe tras golpe, verso tras verso. «Duérmete niño, duérmete ya... que si no el 'Pellejo' te cantará». El niño parece que se duerme. «Papá, dame el móvil». La última cuarteta es una maravilla en la que se defiende al niño por encima de todo. Te quedan mil batallas por perder, mil batallas por ganar.. se le apunta en forma de espoiler. Gana la batalla, gana la batalla, gana la batalla. Hay muchos frentes abiertos. Abusan de ellos, los matan...

La sonrisa de un niño es el arco iris que ilumina el mundo. Gana la batalla. El tiempo es oro y quien tiene un amigo tiene un tesoro. «Como decía mi padre», se recuerda en un bonito guiño a un pasodoble histórico. El 'Sheriff' lo ha vuelto a hacer.. y esta vez en solitario. «Chirigota, chirigota». Y con un mensaje precioso.

Puntúa tú la agrupación: Excelente Muy buena Buena Regular Mala

Tú puedes puntuar a la agrupación.