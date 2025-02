'Selu': «Ahora viene lo bueno»

La modalidad de la chirigota se presentaba apretada en este COAC 2025 y encarando su recta final de los cuartos se está confirmando como apretada.

Regresos importantes como los de Kike Remolino, que ha pegado fuerte, el del 'Yuyu', que ha pegado menos fuerte pero habrá que estar atento a su evolución, el del 'Canijo' de Carmona, que ha vuelto con ganas, ilusión y fuerzas y ha puesto sus opciones sobre las tablas del Falla, o el de la chirigota de Puerto Real, que ha tratado de rizar el rizo sin éxito, eran ingredientes más que de sobra para tener claro que la pelea estaría reñida.

Lo de la chirigota de Puerto Real se merece un punto y aparte. Ha estado rodeada de polémica porque la misma agrupación se inscribió con dos nombres, para hacer tipo dentro del propio Concurso: 'Las precavidas' y 'Por si acaso... Las precavidas'. No quisieron desvelar hasta el último instante cuál era su idea y al final reprodujeron la misma chirigota, pero con un repertorio diferente. El jurado consideró que la segunda agrupación incumplía el artículo 6 del reglamento, al no ser un tipo original, y por tanto la descalificó. Siguió con vida su primera aparición, 'Por si acaso... Las precavidas', que actuó este pasado lunes, y antes de su segundo pase se llevó un rapapolvo en forma de pasodoble de la chirigota 'Los inhumanos'.

El guion del buen nivel se está cumpliendo. Y luego estaban los que ya estaban. Y que no se han ido, que se han puesto de moda en los últimos años las idas y venidas. Entre ellos, un 'Selu' que se quedaba con mal sabor de boca el año pasado. El mal sabor de boca que deja la fatiga, el mal sabor de boca que deja el vómito. Y es que el pase de la final con 'Que ni las hambre las vamos a sentí' acabó con un componente vomitando y con el propio 'Selu' fatigado.

Se les ve ahí arriba y piensa uno que son profesionales, dioses del olimpo. Y no, son personas normales y corrientes, gente de Cádiz, aunque eso sí, con más arte que el resto.

«Acabamos contentos tras el pase de preliminares, pero estamos esperando que la gente se adapte al personaje. Entiendo que no es fácil, porque nosotros contamos una película nueva en veinte minutos. Y entenderla debe llevar su tiempo«, apunta el 'Selu' hora antes de volver a cantar en el Falla este martes.

«Nunca se sabe cuál es el mejor pase para pegar fuerte, pero ahora empieza lo bueno. Nosotros tenemos preparadas cositas gordas para este pase de cuartos y para los pases que puedan estar por venir, que ojalá sean las semifinales y la final«, añade. «Sí, estoy contento con lo que traemos para los cuartos de final», piensa en voz alta y entre risas José Luis García Cossío.

«Mi chirigota ha pegado fuerte desde el primer día sólo en tres ocasiones: con los borrachos, con lo que diga mi mujer y con Juan», recuerda.

Lo dicho. Se presentaba la cosa apretada en la modalidad de chirigotas en este Concurso del Falla de 2025. Y al final, las cosas del Carnaval de Cádiz, de la que más se está hablando es de una invitada inesperada: la chirigota de los calaíta.

«Los autores, los componentes, las agrupaciones en general, nos alegramos de que pasen estas cosas. Todo suma para hacer de esto algo grande. Personalmente me alegro mucho de que haya agrupaciones como esta que gusten tanto al público, nos viene bien a todos«, defiende el 'Selu'.

¿Se ve a día de hoy José Luis García Cossío en la gran final del viernes 28 de febrero? «No hablo de esas cosas, no es algo que nos corresponda a nosotros. Está en manos de otros», responde el autor de 'Apartamentos turísticos Juani Wainjaus' sabiendo que es el jurado quien decide y que entran en juego múltiples factores.

Batalla de chirigotas: 'Remolino', 'Selu' y Santander

En la quinta y antepenúltima sesión de los cuartos de final del COAC 2025, que finalizan este jueves, se citan tres de las chirigotas llamadas a pelear por los premios.

La primera en salir a escena será la agrupación de Kike 'Remolino', luego llegará el turno del 'Selu' y por último tocará la actuación del grupo de Manolín Santander y José Manuel Sánchez Reyes: 'Los butaneros, chirigota de CAI/CDC', 'Apartamentos turísticos Juani Wainjaus' y 'Los cagones', respectivamente.

Enrique García Rosado, Kike 'Remolino' es uno de los carnavaleros más polifacéticos de Cádiz. Durante muchos años se ha movido como pez en el agua entre comparsas y chirigotas, pasando de una a otra casi en años salteados y a veces hasta llevando dos agrupaciones para adelante. Para colmo, este 2024 se pasaba a la modalidad del coro, junto a David Fernández y José Manuel Pedrosa, y lograba el primer premio con 'Los iluminados'.

El autor de grandes agrupaciones como 'Las pitorrisas', 'Los tijeritas', 'Los Joaquín Pamplina' y 'Encaidenao' ha vuelto en este COAC 2025 a la modalidad de chirigotas. Y en preliminares pegó fuerte con ¡Los butaneros, chirigota de CAI/CDC'. «Humor de Cádiz. Con cuartetas muy bien hiladas, música al tipo, tirando de repertorio sin efectismo y un nivel alto en la interpretación. Canalla, engancha para darle un buen trago», se resumía en la crónica de su actuación de este periódico.

Kike 'Remolino' y Javi el Ojo, los dos autores de la chirigota, comentaban la actuación tras el primer pase de preliminares. «Nuestra exigencia era sacar una chirigota que nos gustara a los dos», apuntaba Javier García. «Con su carga, su ironía, sus cositas por Cádiz y el que la coja, pa él», añadía Kike 'Remolino' haciendo referencia a la esencia de su chirigota.

Para Manolín Santander no fue un COAC 2024 para dejar en la retina de los recuerdos bonitos. La vida es así, tiene páginas buenas y páginas malas. Todas se acaban pasando para dar la bienvenida a nuevas páginas que se seguirán pasando. Y este COAC 2025 toca disfrutar y dejarlo fijo en la retina de los recuerdos bonitos.

Motivos personales de sobra conocidos fueron el freno para que no cantara en 2024 con su chirigota, que se presentó en el Falla con 'Una chirigota clásica', semifinalista. Sí estuvo en la autoría junto a su inseparable José Manuel Sánchez Reyes, dupla que continúa de cara a este 2025 con 'Los cagones'. Y se suma como autor Juan Pérez Casado. «Estaba loco por salir. Nos lo debíamos. Es un rato que me va a costar olvidar. Ha sido un rato inolvidable. Me hago viejo...», apuntaba Manolín tras el pase de preliminares.

Completarán la sesión de este martes 18 de febrero el coro de Julio Pardo, 'El lado oscuro', y las tres chirigotas femeninas: 'La majadería', 'La valla' y 'La chulita'.