La chirigota de Santoña, Cantabria, participó con éxito en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC), llegando a ser semifinalista en 2023 con el tipo de 'Fariña de mis ojos'. A pesar de su éxito, no participó en el COAC de 2024 por motivos personales y laborales. Tampoco lo hizo en el COAC 2025. Y no se le espera para el año que viene... aunque sorpresas te da la vida.

Si Santoña no va al Carnaval de Cádiz, el Carnaval de Cádiz va a Santoña. La cita, que ha cambiado de fecha, será finalmente el sábado 11 de octubre. Y la agrupación protagonista en tierras cántabras será la agrupación ganadora del primero premio en la modalidad de chirigotas en el último certamen de coplas en el Teatro Falla: 'Los calaíta'.

Lo dicho. Ha habido cambio de fecha. Inicialmente se fijó para el sábado 4 de octubre y finalmente se ha pospuesto una semana para que el evento, enmarcado en el IV Memorial Francisco Fontecilla Rodríguez 'Paco', tenga lugar el sábado 11.

Hay previstas dos funciones en el Teatro Casino Liceo de Santoña serán a las 19 y a las 21 horas.

Las entradas

Tal y como ha apuntado la organización, las entradas adquiridas siguen vigentes para los nuevos pases del 11 de octubre. «Si alguna persona no pudiese acudir a la nueva función se le devolverá el importe de la entrada. Se ha habilitado una dirección de correo electrónico para devolver la entrada (devolverentradas@yahoo.com) y también se puede proceder a la devolución en la taquilla del teatro.

Las localidades, en caso de que queden disponibles, pueden adquirirse en la web reservaentradas.com. El 10% de las entradas se pondrán a la venta en taquilla una hora antes de comenzar el evento.