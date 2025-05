'El Rincón del Yuyu' ya tiene primer invitado: «Lo más importante... no nos hemos pegado»

«He querido traer a alguien muy especial con quien tenía ganas de charlar y de echar un ratito».

José Guerrero Roldán ha anunciado este martes quién es el primer invitado del videopodcast que estrena esta misma semana: 'El Rincón del Yuyu'.

Adelanta el 'Yuyu': «Hemos coincidido en alguna ocasión, en alguna que otra actuación, pero hoy nos vamos a sentar aquí para echar un ratito maravilloso».

Y no tarda en desvelar el nombre del protagonista: «No es otro que Álex 'El Peluca', de la 'Los calaíta'. Querido Álex...».

Desvelamos el misterio mejor guardado.

Aquí tenéis el primer invitado de EL RINCON DEL YUYU.

«Muy buenas, muchísimas gracias», responde 'El Peluca' a la presentación del 'Yuyu' durante el vídeo publicado hoy en redes sociales.

«En breve estamos aquí para que todo el mundo vea esta maravillosa charla que hemos tenido», señala el 'Yuyu'. «Del tirón», arenga 'El Peluca'.

«Que no se la pierda nadie y lo más importante... no nos hemos pegado. No nos hemos tirado los trastos a la cabeza ni nada por el estilo», deja caer José Guerrero Roldán jugando con el absurdo y la mentira que muchas veces salen de las redes sociales y que apuntaban a la mala relación entre ambos..

«Espérate a que salgamos de aquí», apunta Álex en la misma línea.

«Álex 'El Peluca', el primer invitado del rincón del Yuyu», concluye José Guerrero Roldán oficializando el nombre del primer invitado a su videpodcast.