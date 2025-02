'Las ratas': El elogio al obrero de la salud contra este Estado terrorista

Comparsa Las ratas Autor Jesús Bienvenido

Aquí, en este barrio, ya no mandan. Ni los Santos ni las ratas. De un somero vistazo, musical y literario, podemos asomarnos a la barandilla y visualizar a esos gaditanos desheredados personificados en los roedores que ensucian la instantánea caletera, cuando el sol viene a morir. «Somos de la estirpe de los que aprendieron a cantar por no llorar». «Los que sobran dentro de esta ganga, los que están fuera de esta ley de la oferta y la demanda», buena síntesis en una extensa presentación que no se hace larga y que se eleva con esa cuarteta aflamencada a palma sorda.

«Terror, con la hiel en la garganta y un dolor que se atraganta». El pavor, el miedo frío de enfrentarse a la muerte, en el paredón al que te condena la suerte. Aguarda la parca tras esa lista de espera eterna. Jesús Bienvenido denuncia en verso y con una profundidad literaria y descomunal que enciende la ira al trocar el estado del bienestar por el «estado terrorista». Salvaje y un tanto desproporcionado, desemboca el caudal poético en la defensa de los obreros de la salud y la marea blanca. El autor continúa desarrollando un repertorio con una enorme carga política.

Impecable en su desarrollo, si bien la segunda copla se queda un poco corta. Las desventajas de servir siempre caviar, que cuando se descuelga una estrella, el menú no brilla con el fulgor de otras noches. Reflejan a esa gaditana que parió de gaditanas maneras y en el ocaso de su existencia se encuentra «rodeada de gente extraña, hundida, una madre muerta en vida». Sensación un poco desangelada pues tras el éxtasis de cuartos, la comparsa no suena con su sobresaliente rotundidad y se aprecian hasta las primeras arrugas en la belleza por esos desajustes vocales. La sentencia la reservan para el 28-F, pero dejan un ligero resquicio a la sorpresa.

Precisamente, los cuplés sorprenden por la temática, a la Dana y al tabique de Lucas, asuntos que quedaron bien solventados hace una eternidad, en las prehistóricas preliminares.

El popurrí, ya en su tercera comparecencia, permite apreciar los múltiples matices que otorgan una brutal profundidad a esta obra de Bienvenido. Los coreados y la instrumentación dotan de una gran consistencia a la musicalidad de esta comparsa, que no resiste comparación con nada por su complejidad y originalidad. En su dilatada construcción, tal vez excesiva, se aprecia la madurez de un genio que a su talento innato suma una grandiosa formación y transformación. De ahí que esta agrupación sea una continua exploración de acordes y melodías que van y vuelven, que a veces se alejan del Carnaval pero nunca terminan de irse.

Así cantaron en cuartos:

