Así queda el orden de actuación del COAC 2026 para las semifinales infantiles y juveniles del Falla

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 sigue dando pasos en el Gran Teatro Falla, y esta vez el protagonismo se traslada a las voces más jóvenes del carnaval. Las categorías infantil y juvenil ya tienen definido su orden de actuación para las semifinales, que se celebrarán entre los días 17 de enero y 1 de febrero.

En total, más de cuarenta agrupaciones subirán al escenario del Falla, confirmando que la cantera del carnaval gaditano goza de una salud envidiable. Coplas frescas, letras ingeniosas y el inconfundible acento gaditano volverán a llenar el teatro en unas jornadas dedicadas al talento y la ilusión de los más pequeños.

Semifinales infantil

Las funciones infantiles se desarrollarán durante seis jornadas -17, 18, 24, 25 y 31 de enero, además del 1 de febrero-. Participarán 38 agrupaciones entre chirigotas, comparsas, cuartetos y un coro, ofreciendo una muestra variada del espíritu del carnaval más joven.

- Sábado 17 de enero

Ojú qué pereza (Chirigota)

Las marmotas (Comparsa)

Si tú me dices ven lo dejo todo… o no (Cuarteto)

Los doce hijos de Juan (Chirigota)

Los tatatataratanietas del colorín colorado (Cuarteto)

Los comecocos (Comparsa)

- Domingo 18 de enero

En mi esquinita te espero (Comparsa)

El tío de la tiza se actualiza (Chirigota)

La familia fallans (Cuarteto)

Los Mal-éficos (Chirigota)

Te lo cuento del revés (Cuarteto)

El grito del futuro (Comparsa)

- Sábado 24 de enero

Los pieles rojas de La Caleta (Chirigota)

El origen (Comparsa)

Las vecinas de Doña Blanca (Cuarteto)

La tribu caletera (Chirigota)

Colegio privado, mixto y del barrio de arriba de Alcalá de Guadaira (Cuarteto)

Los granujas (Comparsa)

Los taratachangas (Chirigota)

- Domingo 25 de enero

Las traviesas (Comparsa)

La chirigota de la isla (Chirigota)

Escuela pública Caimán (Cuarteto)

Vamos por el primero (Chirigota)

Este año caemos de pie (Cuarteto)

Los manitas la Garita (Chirigota)

La perla de Cádiz (Coro)

- Sábado 31 de enero

Las peloteras (Chirigota)

El barrio del arte (Comparsa)

Academia de baile: aprende con Joselito y sus tres modelitos (Cuarteto)

Venimos de nuevo (Chirigota)

Blam, blam, blam… Digan lo que digan al final siempre me castigan (Cuarteto)

El hilo rojo (Comparsa)

- Domingo 1 de febrero

Las guasnías (Comparsa)

Lo mejor de lo mejor (Chirigota)

Estos dioses están colgaos, desde el Olimpo andaluz haciendo historia (Cuarteto)

Mi modelo… de chirigota (Chirigota)

Esto está manga por hombre (Cuarteto)

Que ases mi cielo (Chirigota)

Semifinales juveniles

Por su parte, las agrupaciones juveniles actuarán los días 28 y 29 de enero, en sesiones que comenzarán a las 17:00 horas. Serán 18 agrupaciones en total, dispuestas a demostrar que el futuro del carnaval está asegurado.

- Miércoles 28 de enero

Las eurovisivas (Chirigota)

Las del patio (Comparsa)

Este cuarteto tiene madera (Cuarteto)

Los duendecillos de los dos castillos (Chirigota)

Las verdades del vaquero (Cuarteto)

Los Lamine Yamal de Santa María del Mar (Chirigota)

Plan B (Comparsa)

Los vengadoritos (Chirigota)

A pico y pala (Coro)

- Jueves 29 de enero

Más típico no lo hay (Comparsa)

Espejito, espejito (Cuarteto)

Una chirigota encantadora (Chirigota)

El caminito de vuelta (Comparsa)

Los calaíto, una mojada de toda la vida (Cuarteto)

Los tímidos (al ataque con tomate) (Chirigota)

¡A toda máquina! (Comparsa)

Los auténticos capuchinos (Cuarteto)

Cádiz: el videojuego (Chirigota)