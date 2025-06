Proyectan llevar el Carnaval de Cádiz a París

En este 2025 se han cumplido 60 años del nacimiento de la agrupación del Carnaval de Cádiz más internacional de la historia: 'Los Beatles de Cádiz'. No había internet, no se traspasaban fronteras a través de las redes sociales, no existían términos como trending topic o viral. No. Era 1965. Y la famosa comparsa de Enrique Villegas, llamada oficialmente 'Los escarabajos trillizos', escribía en negro sobre blanco una de las páginas doradas de la gran fiesta de la capital gaditana.

Y sin haber ganado. Fueron años gloriosos, al menos un trienio, que llegaron de la mano del segundo premio en la modalidad de comparsa de ese año 1965, cuando el Carnaval se disfrazaba con otro nombre: Fiestas Típicas Gaditanas. 'Los Beatles de Cádiz' fueron todo un pelotazo, pero el primer premio acabó cayendo en manos de 'Los hombres del mar' de Paco Alba.

'Los Beatles de Cádiz' salieron de Cádiz, salieron de Andalucía y salieron de España. La prensa nacional incluso matizaba en sus informaciones al hablar de Los Beatles de Liverpool: «No los de Cádiz, sino los otros». Y hubo hasta una propuesta de un empresario norteamericano para llevar a la comparsa a Nueva York. Cayó en un saco roto y se frustró el Bienvenido, Míster Villegas.

De los cobardes, a excepción de la comparsa con la que Antonio Martínez Ares regresó en 2016 al Falla tras un viento de 13 años, seguramente un fuerte viento de levante, no se ha escrito nada. Y en este 2025 se acaba de poner sobre la mesa una ambiciosa iniciativa que tiende un puente cultural entre Cádiz y París.

Ha habido Carnaval en el hotel Francia y Paris de la plaza de San Francisco, pero lo que se tiene entre manos, lo que se proyecta, va mucho más allá y ya se están moviendo los hilos: llevar el Carnaval de Cádiz a París. La chanson de Cadix. O la chanson de Cádiz, mejor, que Cadix es un municipio francés.

Detrás de esta iniciativa se encuentra Carmen Abad Camacho, ingeniera gaditana afincada en la capital gala desde 2017 por motivos laborales y gran aficionada al Carnaval. Se busca apoyo institucional tanto en Francia como en España y sobre la mesa está la participación de la chirigota ganadora del primer premio en el pasado COAC 2025: 'Los calaíta', gran sensación dentro y fuera del Teatro Falla. Eso, para empezar.

Carmen Abad tiene entre manos un borrador del proyecto al que ha tenido acceso este periódico. Es un dossier de intenciones que ha sido bautizado de la siguiente manera: 'El Carnaval de Cádiz en París: Cultura viva, tradición que viaja'.

Se adelanta en este dossier a modo de introducción: «El Carnaval de Cádiz es una de las expresiones culturales más emblemáticas y singulares del sur de España. Declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, este carnaval combina sátira, música, historia y compromiso social, manteniendo viva una tradición que se remonta al siglo XVII«.

Y se añade: «Con esta propuesta queremos llevar por primera vez a París —epicentro europeo de las artes y la cultura— una de sus manifestaciones más representativas: la chirigota ganadora del Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla en su edición más reciente. Esta iniciativa busca tender puentes entre culturas, ofreciendo a París la posibilidad de acoger una tradición viva, popular y profundamente arraigada, en un formato único, fresco y lleno de identidad«.

¿Por qué?

En el documento se plantea la siguiente doble pregunta: ¿Por qué llevar el Carnaval de Cádiz a París y por qué ahora? Y estos son los argumentos a modo de respuesta:

-Intercambio cultural con carga patrimonial: exportar una fiesta que sobrevivió censuras, representando la fuerza de la cultura popular. El Carnaval de Cádiz no es un exotismo, sino un patrimonio europeo vivo y reivindicado.

-Diálogo escénico entre culturas: como la commedia dell'arte italiana, el Carnaval puede integrarse y dialogar con la tradición teatral francesa, aportando frescura y originalidad.

-Repercusiones en comunidad y turismo: refuerza la identidad de los más de 80.000 españoles residentes en París y ofrece un atractivo auténtico para el público francés interesado en cultura genuina.

-Tradición popular y contemporánea: La chirigota representa la fusión entre el ingenio gaditano, la crítica social y la música festiva, comparable con el teatro callejero, la commedia dell'arte o los cabarets satíricos.

-Una agrupación joven y premiada: el grupo propuesto fue galardonado con el Primer Premio del Carnaval de Cádiz 2025 y ha cosechado éxito de crítica y público en España.

-Exportar patrimonio: esta es una ocasión única para internacionalizar el Carnaval, marcando un hito en su historia y reforzando su valor como patrimonio cultural intangible.

-Cultura que une: busca conectar a la comunidad española en Francia (más de 300.000 residentes, de los cuales unos 80.000 viven en la región parisina) con sus raíces y ofrecer a los franceses una ventana auténtica a las tradiciones del sur de Europa.

-Turismo cultural de ida y vuelta: el espectáculo puede ser un trampolín para generar interés turístico hacia Cádiz y su carnaval, atrayendo a un público apasionado por las culturas locales.

'Los calaíta'

La chirigota propuesta en la iniciativa impulsada por Carmen Abad no es otra que 'Los Calaíta', que se presentó en el COAC 2025, antes de sorprender a propios y extraños, bajo el nombre completo de 'Comparsa Los calaíta (fuimos a por tabaco). Una chirigota de toda la vida...', escrita y dirigida por Alejandro Pérez 'El Peluca', joven gaditano de 24 años.

Carmen Abad destaca que «estamos hablando de un primer premio en una edición histórica que premia por primera vez a un grupo novel». Y pone el foco en el homenaje a Eugenio, «humorista universal». No pasa por alto esta gaditana que hubo «ensayos con metrónomo para capturar su estilo» y que se produjo «la subida al escenario del propio hijo de Eugenio, Gerard Jofra».

«Hubo ovaciones en la final. Despertaron al Falla con gritos de »¡Campeones!« a las 7:00 de la mañana. Medios locales y nacionales los calificaron como »aire fresco«, »revelación« y »emoción pura«, entre otras expresiones», apunta Carmen en defensa de su propuesta.

Espacio propuesto: Théâtre de l'Atelier

¿Y dónde se celebraría este gran espectáculo? El espacio propuesto es el Théâtre de l'Atelier. Ubicado en el corazón de Montmartre, el Théâtre de l'Atelier (fundado en 1822) es uno de los espacios escénicos más carismáticos y con mayor carga simbólica del circuito teatral parisino. Ha sido testigo de movimientos artísticos clave y acoge actualmente tanto propuestas contemporáneas como espectáculos de raíz cultural.

Su capacidad media (aproximadamente 500 butacas) lo convierte en un lugar perfecto para eventos con fuerte componente escénico y emocional como el que ofrece la chirigota gaditana. La proximidad del teatro a una audiencia culturalmente activa —tanto local como extranjera— hace de este espacio un escenario idóneo.

Referencias del Festival 'Cultures du Monde' y ciclos similares celebrados en París muestran cifras de asistencia en torno a las 400 o 480 personas por función con aforos completos en fines de semana.

«Basándonos en esta tendencia, estimamos una audiencia potencial acumulada de entre 1.500 y 2.000 espectadores si se organizan tres o cuatro funciones consecutivas«, señala Carmen Abad.

Barrera idiomática

La barrera idiomática no se pasa por alto en el proyecto: «Aunque la chirigota se representa en español, su expresividad teatral, música pegadiza y puesta en escena permiten disfrutarla más allá de las palabras… su ritmo cuidado, su puesta en escena sobria y su humor visual permiten disfrutarla más allá del idioma«.

«Propondremos subtítulos en francés, introducciones breves para contextualizar el contenido, folletos bilingües, encuentros con el grupo para explicar la historia del carnaval y la construcción de la chirigota. Además, el homenaje a Eugenio, humorista también catalán y muy conocido en Francia, ofrece un puente cultural natural con el público francés«, se destaca.

Este evento «también podría formar parte de ciclos como Espagne à Paris, Saison ibérique, o vincularse con instituciones como el Instituto Cervantes, Maison de l'Espagne, Casa de Andalucía o centros culturales municipales».

Valor estratégico

El borrador maneja datos y claves de cara a una audiencia objetiva y potencial de impacto.

Se aportan cuatro tipos de públicos y sendas descripciones:

-Comunidad española: residentes en París y alrededores (más de 80.000 personas) que buscan una conexión con su tierra.

-Público francés: interesados en expresiones culturales auténticas y nuevas narrativas.

-Instituciones culturales: espacios teatrales, centros cívicos y redes de cultura ibero-latina.

-Turismo y educación: incentivar futuras visitas a Cádiz y promover el aprendizaje cultural.

Se desliza que «según INSEE y el INE, hay más de 80.000 españoles viviendo en Île-de-France, con comunidades activas que participan en eventos culturales» y que que «París acoge más de 100 festivales culturales al año, pero ninguno incluye actualmente una representación oficial del Carnaval de Cádiz».

«El turismo cultural representa el 40% del turismo total en Francia (datos de Atout France), lo cual refuerza el valor estratégico de este tipo de propuestas. El Carnaval de Cádiz podría convertirse en una referencia de folklore escénico ibérico en la capital francesa», se señala.

«Cádiz y su voz»

«Esta propuesta es más que un espectáculo. Es una iniciativa de intercambio cultural, de memoria colectiva y de difusión del patrimonio inmaterial de Europa. Llevar la chirigota ganadora a París es llevar Cádiz y su voz: una voz crítica, alegre, comprometida y profundamente humana. Una oportunidad única para valorar lo nuestro desde fuera y compartirlo con quienes saben apreciar la riqueza de la diversidad cultural. Traer el Carnaval de Cádiz a París con esta chirigota joven, premiada y profundamente emotiva, no es solo un acto cultural. Es una declaración de intenciones: que las tradiciones vivas del sur también tienen un lugar en los escenarios europeos; que lo popular también puede ser refinado; que lo local también puede ser universal. Un puente de alegría, identidad y cultura desde las calles de Cádiz a los teatros de París«, se concluye.

Se busca respaldo a la idea ya en ciernes. Y en esta dirección no es precisamente una piedra en el camino el hecho de que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, sea gaditana, natural de San Fernando.

Lo dicho, aunque de otra manera, de los valientes se ha escrito mucho. Y en este sentido hay un espejo en el que mirarse. El de Miguel Vallecillo Mata, que llevó a Camarón de la Isla a la París en 1987.

Como se recuerda en la revista cultural 'Verlanga', Miguel fue un pionero en exportar el flamenco a la capital de Francia. Hasta entonces o se programaban conciertos para los españoles inmigrantes o para un público elitista nativo. Él se encargo de dar a conocerlo. Y lo hizo sin ayuda institucional alguna. Con su esfuerzo, y su promotora Pomelo Flamenco, llevó a Camarón a París en 1987. Repitió un año después. Allí se grabó un disco memorable. Le va llegando su momento al Carnaval de Cádiz...