Las propuestas de Antifaces de Oro para recortar el Concurso del Falla

Los Antifaces de Oro han celebrado su asamblea en la que se han deslizado numerosas propuestas para recortar el COAC, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla. El modelo actual es inviable por una cuestión de fechas. Y es que si la Gran Final del Carnaval 2026 es a mediados de febrero, la del 2027 es el 5 de este mes.

Con el actual sistema se iría a Navidad el arranque del certamen. Por ello, desde el colectivo, que cuenta con Antonio Rivas como presidente, ha enumerado varios planteamientos con el fin de encontrar una solución.

-«Actualmente, cualquier grupo por el hecho de venir el teatro se lleva 1.000 euros aunque no aporte calidad ninguna. Hay que implantar medidas que disuadan presentarse a agrupaciones de poca calidad. Para ello, proponemos aumentar la fianza, por ejemplo a 600 ó 1.000 euros, con pérdida de la misma para las agrupaciones que no alcancen un mínimo de calidad de juicio del jurado (por ejemplo, las que no lleguen a 130, o 150 puntos). La cifra habría que debatirla«.

Para Antifaces de Oro, la mejor manera de frenar a las agrupaciones con poca calidad es a través del dinero. «Junto a eso, establecer que las agrupaciones no cobrarán derecho de imagen o publicidad en fase clasificatoria. Con estas dos medidas, las agrupaciones de escaso valor se pensarían su participación ya que no sólo no obtendrían 1.000 euros, sino que además podrían perder la fianza. Les costaría dinero«.

-«Otros miembros de las asamblea proponen que las agrupaciones que han pasado a semifinales, y las que obtuvieron puntos suficiente para pasar pero no tuvieron plaza, queden exentas de participar en la ronda clasificatoria. De esta manera se recortan unas 30 agrupaciones, es decir , cinco días«, argumentan.

-«Otra propuesta es acortar los tiempos entre grupo y grupo. Hoy dos grupos no caben en una hora, cuando antes cabían casi cuatro. Si en clasificatoria hubiera un mismo forillo para todos se reduciría un tercio la duración del espectáculo de las clasificatorias, y por tanto cabrían más grupos cada noche«.

-«Otra alternativa sería eliminar el popurrí en clasificatoria, que viene a ser reducir unos 8 minutos la actuación de cada grupo, de una media de 25 que ahora se llevan en escena. O bien aplicar las dos medidas«.

-«Otra propuesta es utilizar el formato del concurso de la pandemia con sólo tres fases: Clasificatoria con 7 grupos al día en vez de 6; Semifinal, que sería algo más numerosa que las actuales semifinales (casi como los actuales cuartos en cuanto a número de clasificados), y la Final. Eso reduciría entre 5 y 8 días«.

La elección del jurado

Desde Antifaces piden que con respecto a la configuración del jurado, «podrían presentarse los candidatos que quisieran optar al cargo, con o sin su equipo ya perfilado. Los representantes legales de las agrupaciones inscritas votarían en secreto al candidato que mejor les parezca, así se evitan suspicacias de que el alcalde pueda elegir alguien afín a su ideología y coarte con ello las coplas«.

Y si no es así, «podría también darse a conocer quién va a ser, con suficiente antelación, para que los grupos puedan decidir si se presentan o no. O sea, sería conocer su nombre en agosto, como muy tarde«. Y en cuanto a la puntuación, »facultar al presidente para que decida optar entre seguir el sistema de puntuaciones o como viene haciendo el jurado de la cantera, clasificar en cada fase a las agrupaciones que de consenso por el jurado así crean oportuno«.

.