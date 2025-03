La presidenta del jurado del COAC 2025 pone los puntos sobre las íes y aborda decisiones y polémicas: «Repetir letra le vino peor al Yuyu»

Onda Cádiz mantiene su apuesta por una programación de carnaval durante todo el año. Cada martes, de la mano de Mirian Peralta y Enrique Miranda, se hace en 'Haciendo Tipo' un repaso al pasado, presente y futuro de la fiesta.

Este pasado martes, en la primera entrega tras el concurso del Falla, la protagonista ha sido la presidenta del jurado del Falla, Anabel Balboa. De su boca, durante la entrevista, todas las claves de las puntuaciones y premios del reciente COAC 2025.

Tocaba balance de su experiencia como presidenta del jurado. «Me siento satisfecha, he estado rodeada de un equipo estupendo. Creo que hemos estado a la altura. No ha habido filtraciones y ha habido buen rollo, todo con transparencia«, resumía Anabel Balboa. »Estoy muy tranquila, aunque nunca llueve a gusto de todos y hay decisiones que seguro no han gustado a la gente«, añadía.

‼️ Para volver a ver…

👁️ La presidenta del jurado del COAC 2025, Anabel Balboa, explica en Haciendo Tipo que el primer premio de Chirigotas "no fue una decisión valiente, sino sensata"

✔️ Si quieres ver la entrevista completa ya está disponible en nuestra plataforma 👉… pic.twitter.com/CuzeQcsa1B — Onda Cádiz (@OndaCadizTV) March 26, 2025

«Ya había sido vocal y sabía del funcionamiento de la labor del jurado. Al final, el presidente no vota, es más fama que otra cosa: la decisión es de los vocales. El presidente lo que tiene que hacer es velar por el cumplimiento de las bases, intentar ver que no haya historias raras entre los vocales, que se puntúe por ejemplo de una manera repetitiva, que no ha sido el caso, porque no ha pasado nada de eso... Se echa las culpas al presidente y en ese sentido tú no tienes ningún poder. Sí tengo el poder, y de hecho lo hago, de en todas las puntuaciones, una vez que se escucha a cada agrupación, primero escuchar lo que se opina e intentar conciliar. No es decir me gusta o no me gusta, hay que argumentar. Y he contado con un buen equipo«, reflexiona Anabel Balboa.

¿Cambiaría algo de lo que ha vivido como presidenta? «Pues sí. Algunos artículos de las bases se deberían de cambiar. O por lo menos, hacerlo más explícitos, que no estén sujetos a la interpretación. Lo de la preselección ya es otro debate, y estoy de acuerdo en que habría que hacer una criba antes. Por lo demás, lo veo bien. Son cositas que hay que limar«, responde la última presidenta del jurado del COAC.

En esta dirección, obligado hablar de las dos descalificaciones del Concurso del Falla 2025: la de la llamada chirigota negacionista 'Abre los ojos' y la de la chirigota de Puerto Real de Fermín y Antoñito que se inscribió por partida doble compartiendo elementos en común.

Y habla Anabel Balboa: «Ahí ocurre lo que hablamos, hay un artículo que no lo dice claramente. Hace referencia al disfraz dentro del tipo, pero no lo deja claro. Lo de la chirigota de Puerto Real lo consulté con otros presidentes. Unos me dijeron que descalificara, otros que no... y al final fue una decisión nuestra. Y finalmente la agrupación no alegó».

Capítulo aparte se merece la llamada chirigota negacionista: «Fue un momento tenso. Cuando empiezan a cantar la presentación, el público escucha. No hubo un rechazo por parte de nadie. Cuando la gente entiende que lo que se está cantando no tiene calidad ni se les entiende, pues es cuando se empieza a... y yo más que abucheo, hablaría de guasa, carga e ironía».

«El público canta por encima de ellos y eso nos hizo no poder escuchar nada. Nosotros no escuchamos nada, y mira que estábamos encima. Y fue una situación violenta porque imaginad que en ese momento hay familiares de los componentes entre el público. Se hubiese liado gorda. Y si estuvieron, porque les correspondía estar, estuvieron callados y se comportaron. El público para mí estuvo de diez. No insultaron, no hubo una agresión, no hubo lanzamientos de nada... Y eso hay que valorarlo. Y por parte de la agrupación... en el momento en el que uno de los guitarras se va, me digo... este chiquillo está sufriendo. Se veía que no había ensayo, no había rigor... «, recuerda.

«Y después, llegué a casa, y pensé que debía haber algo raro. Entonces cogí la tablet, porque en el teatro no se podía hacer, ni en la tele, ni con el móvil... Y empecé a rebobinar, a darle hacia adelante y hacia atrás, a ampliar... Y ahí está el origen del minutaje de la actuación que presentamos. Por minutos, por segundos. Una chica moviéndose entre la primera y la segunda fila, se vino arriba. Y digo, lo voy a pautar. La valoración fue muy bajita. Y la descalificación vino a posteriori, teníamos 48 horas. Me puse a pautar la actuación por la noche. Si no, no se hubiese descalificado... No se les descalificó por el tema, ni por lo que se proyectaba, porque no hay censura. Según la ley de espectáculos no se puede bajar el telón, aunque la gente lo pedía. Y yo lo único que digo en su momento es que no era un peligro de seguridad y yo no tenía nada que decidir. Yo respeto lo que cada uno cante», detalla.

Anabel Balboa pone puntos sobre las íes: «La manera es como se contempla, cuantitativa, del cero al diez. El cero no lo íbamos a usar. ¿El que tiene un 7 es peor que el que tiene un 8? Le deberían dar una vuelta. El sí o el no es muy relativo y subjetivo. Yo considero que el arrastre de preselección no es necesario. ¿Qué ocurrió con 'Los calaítas'? La gente ha criticado que cómo se pasa del 15 al uno. Los jurados paralelos, los de la prensa, la ponían incluso peor que nosotros. Es que nadie sabía las puntuaciones que se le dieron en cuartos ni en semifinales por parte nuestra. Es muy fácil criticar y denostar lo que sale publicado en preliminares. Al salir las puntuaciones totales, se va viendo que esa agrupación va subiendo cada vez más y más. Y no porque seamos un jurado impresionable, sino porque la chirigota nos fue gustando cada vez más. Y eso no significa que nosotros seamos los poseedores de la verdad. Influencia externa, no ha habido ninguna«.

Defiende a su equipo y se defiende ella: «Se nos cataloga de valientes porque hemos dejado fuera a otras agrupaciones. Aquí no hay valentía. Aquí hay sensatez y honestidad. Y hablo por mis compañeros, porque repito: yo tengo voz, pero no voto. Yo no me preparo nada. Mi familia me preguntaba quién cantaba un día y yo respondía que ni idea. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que me sorprendan. Es verdad que a cierta edad ya conoces las caritas de algunos, pero hay que intentar que no te condicione nada«.

Chirigotas

La modalidad de la chirigota, la más reñida en el reciente COAC 2025, es la que se gana más palabras en la entrevista: «'Los calaítas' ha sido una chirigota diferente. Había un silencio atronador al actuar. Y a mí, personalmente, la de Kike Remolino me ha gustado mucho. Hubiese sido un primer premio de calle, ascendente siempre, pero ha habido una revelación para nosotros y para el público también. El 'Yuyu' gustó muchísimo, pero para nosotros fue decayendo. Repitió pasodoble y cuplé, dos pedazos de letras. Pero si tus contrincantes, estando en juego un primer premio, hacen también letras buenas y no repiten... En igualdad de condiciones, nosotros, como criterio interno, optamos por favorecer con una puntuación de un punto más. Un punto menos si se repetía o un punto más o igual si no se repetía. Eso, de alguna manera, no está contemplado en las bases, porque en las bases queda muy claro que se puede repetir«.

La chirigota de Écija se lleva parte del foco. «Gran chirigota. Decíamos, esto cuando lo lleven a la calle, va a a perder chicha. ¡Pero es que llevaron el ascensor a la calle también. Nos encantó, pero hay puntos cuantitativos, al final sumas y uno se queda fuera. Fue la modalidad mas difícil, había mucho nivel», destaca.

Anabel Balboa habla de todo un poco: «La música si arrastra de preliminares. Si le pones un 7, luego en cuartos, si pasa, le tienes que poner también un 7. Hay cosas que no son tan objetivas, te tienes que coger los dedos y alguien se queda fuera. Hay quien se enfada y hay quien tiene buen carácter y lo asume. Pero al final solo puede ganar uno. Nunca llueve a gusto de todos. Repetir letra le vino peor al 'Yuyu' porque los compañeros no repitieron y fueron buenas letras. Si no hubiesen sido buenas... pues su chirigota al igual estaría al igual en otro puesto«.

Comparsas

La presidenta del jurado del COAC 2025 deja claro que 'Las ratas' era un primero desde el primer minuto. «Ha sido un boom. Desde el primer momento a mi jurado le gustó mucho. Quedaron prendados. Ha habido un buen nivel. Comparsas de fuera y comparsas femeninas. Se ha sido lo más justo. 'La valla', por ejemplo, nos gustó muchísimo. Y estaba pasando, pasando... pero tenía compañeros que se vinieron arriba y ya se quedó atrás. Y así otras agrupaciones. En comparsas ha habido más unanimidad en el jurado, más acuerdos. 'Las ratas' gustó desde el principio«.

Coros

«Pido disculpas por la frase que dije de que no me gustaban los coros. Fue dentro de una ironía. Como se sabe, soy mujer de un corista y madre de corista, sí me gustan los coros. Pero eso me ha venido mal. Y se puede pensar independientemente de los gustos de tu pareja. La gente no me conoce, tengo criterio suficiente, y por supuesto mi equipo. Si hubiese buscado el triunfo del coro de Julio Pardo, habría confeccionado un jurado afín al coro de Julio Pardo, y no ha sido el caso. Lo hice todo para que no hubiese suspicacias«, señala la presidenta del jurado del COAC 2025.

«Es en la modalidad en la que menos he intervenido, sólo lo hice en lo necesario. Yo sabía que ser mujer de un componente del coro de Julio Pardo iba a ser una losa para ejercer de presidenta«, recalca.

Y añade: «Las descalificaciones personales sí me han molestado. Reconozco mi torpeza en un comentario. Y que mi marido entrara al palco no significa nada: duermo con él todas las noches y no tiene que venir al palco a decirme nada. Esas cosas son tonterías y hay cosas que me han molestado. 'El gallinero' nos gustó mucho, también desde el principio. A mi me encantó. Ha sido merecedor del primer premio. En términos generales, estoy de acuerdo con algunas decisiones de los vocales del jurado y en otras no tanto. Ha sido un buen concurso de coros, había muchos coros buenos«.

Cuartetos

Menos palabras para resumir lo vivido con los cuartetos. Anabel Balboa deja claro que el cuarteto del Gago es «de otra entidad» y muestra su alegría por el hecho de que el cuarteto de la cantera, que en este pasado COAC 2025 ha contado con Iván Romero en la autoría, le haya «sorprendido».

«Me gusta la frescura y la poca vergüenza de ellos. Gente valiente, con descaro... con unas parodias graciosas... Se les ha dado buenas puntuaciones en todas las fases», apunta.

«Hay que dar felicitaciones a todas las agrupaciones que han participado en el concurso, a las que llegaron a la final y a las que no«, concluye con diplomacia la presidenta del jurado del COAC 2025.