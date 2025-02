«Y para empezar / yo te entrego toda el ama en mi cantar.

Eres taza de plata novia del mar / la que inspira mi sueño por carnaval…»

Así comenzaba una de las presentaciones más recordadas en el Gran Teatro Falla, la de la comparsa de Pedro Romero: PREGONES.

Y de pregonar va el siguiente artículo…

En Cádiz he disfrutado de pregones antológicos, sublimes y de otros que no lo fueron tanto. Este año ha recaído tan grandioso honor en Antoñito Molina, al que recuerdo en sus comienzos, cantando en el patio de la discoteca de Los Ángeles. Me quedo con la anécdota, de aquel cometario que hizo una chica en el Teatro Falla, sobre la canción suya que más había escuchado; «Soy minero».

Siempre entendí que los pregones sirven para poner en alza la fiesta y dar un carácter exponencial a la ciudad, por San Antonio han pasado gente de la talla de Mario Moreno Cantinflas, Jesulín de Ubrique, Paz Padilla, Jorge Drexler, Sabina, El Sheriff, Pasión Vega, Sara Baras, Rocío Jurado, El Beni de Cádiz, Ares, Quiñones, Martín, Alejandro Sanz o el mismísimo Carlos Herrera.

Este año sorprende gratamente, que poblaciones distantes (aunque también con mucho arraigo carnavalero) por ejemplo Águilas o Badajoz, apuesten fuertemente por su pregón.

La primera llevará a Javier Calvo, uno de los dos miembros de los Javis. Actor, guionista, director y productor de cine y televisión. Que a día de hoy es uno de los creadores de contenido con mayor proyección de nuestro país.

Badajoz lucirá una pregonera, Carolina Yuste. Actriz protagonista de la aclamada película «La infiltrada» y reciente ganadora del Goya a mejor actriz.

Nuestra provincia no se queda atrás:

El Puerto de Santa María nos regalará los textos de Jesús Bienvenido, que imagino se rodeara de su comparsa, para disfrute de todos los que se acerquen por allí.

Puerto Real, dará el pistoletazo con el cuarteto del Gago. Este año serio aspirante a conseguir el primer premio en el concurso y que lleva uno de los repertorios más conseguido de sus últimos años.

Y no podía olvidarme de mi Sanlúcar natal. Allí será un chirigotero local que este año sale en una comparsa, el encargado de abrir los carnavales. Creo de todo corazón, que los sanluqueños jamás le podremos agradecer lo que ha hecho y sigue haciendo por mantener viva nuestra fiesta.

Juan del Ojo, para nosotros «Juanito er caja». Formó parte como componente de aquellas chirigotas juveniles que nos dieron tantas alegrías.

Además de ser buena persona, es un tipo al que es imposible no querer, es un luchador nato, ha salido en casi todas las modalidades, ayudando a grupos que empezaban, jamás dijo un NO a nadie. Ama esta fiesta como el que más pueda amarla. Y sé que ese día sus amigos de la peña de los Juancojones estarán velando para que todo salga perfecto.

Así que desde aquí, toda la suerte del mundo mundial para todos los pregones y sus pregoneros.