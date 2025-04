To me pasa a mí, los desgraciaítos: Un día malo lo tiene cualquiera

COAC 2023 To me pasa a mi, los desgraciaítos Autor: Fermín Coto, Antonio Domínguez y Carlos Bastón

AHÍ AHÍ

El ingenio que llega desde Puerto Real es inagotable. Debido a un virus, comienzan once componentes la presentación. Pero los males comienzan a hacer mella y poco a poco los componentes van abanando el escenario. Acaban con Antoñito, el bombo y el caja esta primera parte. Mucho 'age'. Haciendo estas cosas que enriquecen la actuación (no el repertorio), son los mejores.

Se quedan sin guitarra en el pasodoble. Las cosas del virus. «Cuando te vi borracho por la catedral yo bebí de tu botella hasta reventar». Aunque la forma de hacer la chirigota es distinta, el homenaje al genio gaditano del ingenio no podía venir de otro grupo. «Sobran motivos para darte las gracias». Buen pasodoble que el mismo Selu recibe desde un palco del Teatro. Se le echa de menos, pero nadie le había cantado al autor gaditano.

Hablan de los Beatles de Cádiz de Villegas y de los grupos de Paco Alba. Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, musicales y los teatros con el Tino a reventar. El Morera y el Meni. Era una crítica a aquellos que no soportan que el Carnaval se expanda más allá del Falla y las calles de Cádiz. Luego quieren que la fiesta sea Patrimonio de la Humanidad, cantaban. «Hay que abrir las puertas y que Cádiz sea del mundo entero», remataban. Venía fuerte la chirigota puertorrealeña. Buena tanda de pasodobles para meterse en la pelea.

Noticia Relacionada Fotos: Chirigota 'To me pasa a mí: los desgraciaítos' manuel fernández / miguel hernández Buen pase de la chirigota de Puerto Real

Pero para meter la cabeza, había que pegar en los cuplés. Aparece el jugador del Cádiz, Alex Fernández ,antes de comenzar la tanda. «Igual que tu que el niño no es tuyo y ni te has enterado». Era el remate de un primer cuplé al amor propio que se da su niño. Segundo a los calcetines. Mejor los de Echenique que están nuevos. En ambos, mejor el desarrollo que el remate. No remataron una actuación que fue de más a menos y que acabó con un popurrí al tipo que se ha hecho viejo demasiado pronto. La chirigota de Antoñito y Fermín puso todo para estar en la lucha que le lleve a la finalísima. Certeró no fue el golpe por la bajada en los cuplés, pero al menos les vale para no caerse de la pelea.