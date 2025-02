Los obstáculos del cuarteto 'Esto está de capa caída': «Teníamos una idea y la subieron a las redes sociales»

El cuarteto gaditano 'Esto está de capa caída' no lo ha tenido fácil para actuar en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2025. En el mes de octubre, integrantes de la agrupación por aquel entonces compartieron la idea del cuarteto por redes sociales. «La subieron para decir: 'no vais a salir con eso'», lamenta Pablo, instantes después de su actuación. Una vez reventado ese primer concepto, y con todo escrito, tuvieron que pensar otro. «Tuvimos que crear una idea de la nada, que fue la peluquería, y de tenerlo todo a no tener nada y volver a tenerlo todo es complicado», reconoce. Una idea nueva para la que tenían que volver a escribirlo todo, a pesar de tener tiempo

«No ha sido tanto el poco tiempo como todo lo que tenemos escrito. Y entonces, si es difícil sacar una idea... », lamenta Pablo. A pesar de que estuvieron a punto de no salir este año, consiguieron sobreponerse y se subieron a las tablas del Gran Teatro Falla. Y no precisamente se bajaron con malas sensaciones. «Yo creo que llegar aquí y tener opciones de un posible pase creo que estoy más que satisfecho», valora. Aunque el año pasado dieron un paso atrás y se quedaron en preliminares, la intención es «llegar lo más lejos posible».

Pero no solo el cambio obligado de idea ha sido el único obstáculo que se han encontrado en su camino al Falla. Uno de los integrantes del cuarteto sufrió una enfermedad que lo mantuvo ingresado. «Cuando se ha recuperado ha sido cuando nos hemos puesto a ensayar cuartos, en vez de preliminares», recuerda. Ninguna de las dificultades con las que se han cruzado les han impedido disfrutar, y hacer disfrutar, de su cuarteto. Aunque lo hayan hecho casi de milagro.

