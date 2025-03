Nuestra ciudad es tan pequeña que los secretos corren tan deprisa por ella en menos que tarda un autobús de la linea 2 en llegar a su destino. Cuando salió el supuesto affaire entre unos políticos consistoriales la noticia corrió como la pólvora en cinco minutos, sin saber si era cierta o no. La inventada muerte de nuestro compañero corista el Ensaladilla fue otra de las revelaciones falsas que llegaron de una a punta a otra de la ciudad en un santiamén. En Cádiz y supongo también como en las demás poblaciones pequeñas, los secretos van muy rápidos y casi siempre sin contrastar, aunque eso hoy día parece lo de menos.

Guardar en secreto el tipo de una agrupación es bastante complicado. En mi caso concreto suelo desvelar la idea y todo el argumento del coro a mis componentes cuando ya alguna letra o cuarteta lo explica directamente y no hay más remedio que enseñar las cartas. Ha habido años y han sido varios, que muchos detalles claves de mi agrupación lo he desvelado unos días antes o incluso en camerinos. El año del coro Comediantes los figurantes que salían por el patio de butacas con zancos, malabaristas y demás los mantuve en secreto hasta el mismo día en camerinos donde les advertí a los coristas que no perdieran la concentración en la presentación porque por el patio de butacas iban a pasar cosas. Normalmente con la idea y el tipo suelo hacer lo mismo, aguanto el secreto hasta lo máximo porque Cádiz es muy chico y todo se sabe. Otros de los secretos mejor guardados suelen ser los temas de las coplas. Las letras que crees originales no las puedes ensayar muy pronto porque a no ser que cantes de los primeros te la van a pisar seguro, los servicios de espionaje y oído tras las ventanas de los locales de ensayo aún por desgracia, siguen existiendo. Hay secretos a voces sin embargo que se tapan por el interés general y por el miedo a las represalias, como ese video que todos tuvimos en nuestro wasap de un familiar del jurado saliendo del palco de éstos como si se tratara de un miembro más, al menos parece ser que no lo dejaron votar, todo un alivio.

La complicidad hizo que ese secreto se transformara en unas consecuencias nefastas para algunos, ya que nadie tuvo los arrestos ni el valor para dimitir, pero eso sí, no dejaron de hacer su corro dando botes y abrazados para celebrarlo.