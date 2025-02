El motivo por el que el 'brigada' Carlos Mení no ha podido ni ha querido rescatar del ascensor a la chirigota de Écija

Celebrado cameo de Carlos Mení, metido en el tipo del cuarteto del Morera 'Brigada amarilla (Agüita con nojotros)', en el teatro Falla este miércoles.

Con su disfraz de bombero, Mení, que no participa en el Falla debido a que está enrolado en otro proyecto artístico, no ha podido o no ha querido rescatar del ascensor a los componentes de la chirigota de Écija.

Ha sido justo antes de la última cuarteta, en la que la agrupación toca la patata cantando que se quedan en Cádiz y que ya da igual si no llegan los bomberos a rescatarles, que ya no importa.

«Ya están aquí los bomberos», grita Carlos Mení entrando al escenario. «Vamos a relajarnos, salimos de uno en uno, salimos con tranquilidad», viene a decir el brigada.

«¿De dónde sois?», pregunta al grupo Carlos Mení. «De 'Écija, de Sevilla», la responden. «Me voy», dice el cuartetero añadiendo que es broma.

Pero no es broma. Y apunta poniendo el foco en la gran final del Falla de este 28 de febrero: «Hay un problema. Falta una pieza y no me llega hasta el viernes».