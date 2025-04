'Y si voy a morir'... el documental sobre la chirigota del Bizcocho 'La última y nos vamos'

«Queremos despedir 2024 de una forma muy especial: recordando lo vivido este año con 'La última y nos vamos'. Esta noche, a partir de las 22:00 horas en nuestro YouTube: «Y si voy a morir: Un documental de 'La última y nos vamos'».

Tras el éxito en 2023 con 'Los Mi Alma', la Chirigota del Bizcocho se embarcó otro año más en el Carnaval de Cádiz con 'La última y nos vamos', cuyo tipo estaba formado por los integrantes de la banda de música que iba en el Titanic.

Aunque en el Concurso del Falla no pudieron repetir en la final, 'La última y nos vamos' quedará en el recuerdo de todos los componentes de la Chirigota tras un año de numerosas actuaciones e incontables muestras de cariño por parte del público.

Este documental de 'Y si voy a morir', además de ser el título de su última cuarteta de popurrí, es un resumen de todo lo vivido durante este año tras el concurso por parte de la chirigota, además de poder conocer a través de sus propios componentes algunas pinceladas de lo que está por venir con 'Los Hermanos del Buen Fin'.

«El número de actuaciones que hemos hecho es una brutalidad para ser una chirigota de idiotas», destaca 'El Bizcocho'.

«Este año yo me quedo... vamos... el mejor año que me lo he pasado en Carnaval...», apunta uno de sus componentes, Mario Valenzuela, en el anuncio del documental compartido en redes sociales y en Youtube.

«Ha trascendido al otro lado del charco. Gente de Latinoamérica que la ha versionado, cantantes, por redes sociales», resalta el mismo componente.