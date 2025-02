Así fue el momento cofrade de la chirigota sevillana que llevó la Semana Santa al Falla: «Nunca los llegaré a entender»

Una de las agrupaciones que actuaba este lunes en la decimonovena sesión de preliminares del COAC 2025 en el Falla era 'El beso más famoso después de Jenni Hermoso', chirigota de Pacoli con autoría de la agrupación y Adrián López Waxi, ejerciendo de Jesucristo en esta propuesta en la que los judas no traicionan su estilo.

La chirigota sevillana ha provocado opiniones de todo tipo por el tipo y la parodia que hace del beso de Judas ya que para muchos supone una falta de respeto hacia la religión cristiana y para la Semana Santa.

Así, en redes sociales no han cesado los comentarios desde los que no entienden esta forma de hacer gracia y presentar una agrupación, pasando por los que sienten que es un ataque innecesario a sus convicciones. Pero también los hay que siendo cristianos no consideran que sea una ofensa.