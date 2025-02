Melo López: «Lo de 'Los plácidos domingos' fue una colgaera»

«Las sensaciones del año pasado fueron increíbles. Yo creo que la palabra que más he repetido últimamente ha sido colgaera. Lo de 'Los plácidos domingos' fue una colgaera, una colgaera y una pasada, flipándolo todo el mundo con la chirigota y nosotros, más».

Quien habla es Carmelo López, Melo, como suele apuntarse, hijo del célebre Carmelo, histórico componente de las chirigotas de Juan Carlos Aragón. Fue uno de los nombres propios de una de las agrupaciones que más gustó al público el año pasado, 'Los placidos domingos', y en este COAC 2025 toca desde ya mismo repetir una bonita experiencia con una nueva entrega de la chirigota de 'Los pibes': 'Una chirigota con Shoniket3'. Tras 'Los plácidos domingos', hoy se espera también un agradable sábado...

José Pereira 'Joselini' y José Joaquín Martínez Aniceto 'Juaki' fueron los artífices de la renovación en la chirigota de 'Los pibes' el pasado año 2024 al encargarse de la letra y la música para unos vendedores callejeros de Cádiz. El tipo hacía referencia al rastrillo que se monta los domingos en los alrededores de la plaza de abastos.

Las cosas han cambiado, que diría Juan Carlos Aragón, importante referencia para Melo y los suyos. Sobre las tablas del Falla, en esta ocasión bajo el nombre 'Una chirigota con Shoniket3', estará el mismo grupo que con 'Los plácidos domingos', pero no repiten los autores. Los autores, esta vez, son todos los miembros de la chirigota: así lo han reflejado en la inscripción.

Atrás queda una experiencia maravillosa. Y, por delante, en un camino que empieza a disfrutarse desde este mismo sábado, en el contexto de la función decimoséptima de la fase de preliminares del COAC 2025, una nueva aventura.

Carmelo mira hacia atrás, recordando que aún dura el buen sabor de boca que le dejó 'Los plácidos domingos, y no tarda en mirar al frente con todo lo que llevan entre manos con ''Una chirigota con Shoniket3'.

«Las sensaciones del año pasado fueron de fliparlo, vividas por un grupo de amigos que nos conocemos de toda la vida y que nos encanta el carnaval y siempre hemos estado muy unidos. El llegar al teatro y que el teatro te recibiera así... y todo lo que hemos vivido para nosotros fue flipante», recuerda Melo.

Carmelo López, Melo, explica qué paso con el binomio conformado por los autores y el grupo, que ha dado pie a que nazcan tres agrupaciones diferentes para este año: «La gente se extraña por la separación del grupo, que no es nada personal ni nada, más bien al contrario. Son decisiones carnavaleras, son maneras de pensar diferente en el Carnaval. Jose nos habló, nos vimos ya terminando el carnaval y nos comentó que él quería sacar su agrupación en solitario este año, que él veía el carnaval de diferente manera, porque nosotros somos un grupo que todo lo llevamos a votación, todo lo comentamos, todo lo hacemos entre todo el mundo... Y Jose, pues un poco lo ve de otra manera, como mucha gente entiende esto: un autor que compone y una agrupación que se rige a lo que diga el autor. Y en cuanto a 'Juaki', pues un poquito más de lo mismo. 'Juaki', cuando se fue Jose, tenía una idea. A nosotros esa idea tampoco nos convencía mucho, nosotros teníamos nuestra idea, que es la de este año. Entonces 'Juaki' optó por buscarse un grupo, también joven, y canta el día 11».

«Así que se puede decir que la separación ha sido por maneras de ver el carnaval, no ha sido nada personal. Al contrario, todo perfecto. Y en cuanto a este año pues nada, yo creo que es una chirigota golfa otra vez, una chirigota canalla, como el rollo que nos gusta a nosotros. En general creo que todos estamos muy contentos con ella. A mí es una chirigota que me gusta mucho. Y el resultado en el concurso pues realmente nos va a dar igual, porque vamos a disfrutar la calle tela: ese es nuestro principal objetivo siempre, todos los años, disfrutar de la calle», explica Carmelo López.

«Me encanta escuchar el concurso entero»

¿Cómo ve Melo el nivel de chirigotas de este COAC 2025? «El concurso está muy apretado en la modalidad, a mí como aficionado me encanta. Es una pasada que haya tanta gente, tanto nivel para escuchar. Yo la verdad es que soy de escucharlo todo, porque soy un aficionado desde chico y me encanta escuchar el concurso entero. No tengo ese veneno, yo creo que ninguno en la agrupación lo tenemos, de tirar por tierra ninguna chirigota porque sea mejor que la nuestra o por cosas que pasen. Al contrario, tenemos nuestras favoritas, hablamos de todo, lo vemos casi todo. Es un concurso donde va a haber un nivelazo, ya se está viendo un nivelazo. Y gente nueva, que es lo suyo, como nosotros el año pasado, que llegue gente y siga diciendo cosas, que no se quede un concurso de pescaíto en blanco, que se digan cosas con doble sentido y con ironía, que para eso está el carnaval, y no quedarnos callados», responde.

«A ver qué pasa con nosotros, que tenemos muchísima, muchísimas, muchísimas ganas de que llegue el momento de cantar y disfrutar lo máximo posible. Ya se verá cómo va el concurso, cómo va todo, y mientras pues esperando para salir a la calle y liarla, que para eso es para lo que salimos en Carnaval», añade.

Recalca Melo al hablar de la nueva chirigota: «El grupo es el mismo. Los que se han ido son los autores. Somos los mismos chavales, las mismas caras, añadiendo dos nuevas por Jose y 'Juaki', que también eran componentes. Amigos nuestros de toda la vida. Estamos inscritos todos como autores, porque al fin y al cabo la chirigota la hacemos entre todos. Fuimos a inscribirnos, no nos dejaron hacerlo como la agrupación por el tema de los derechos, de la SGAE, y estamos inscritos todos como autores».

Y concluye con un apunte en forma de agradecimiento: «Nos están echando un cable Roberto Fabio Gómez Durán, de los pabellones, y Sergio 'El tomate'. La verdad es que se han involucrado muchos con nosotros y no están echando un cablazo enorme. Más agradecidos no podemos estar».