Debo retomar aquí mi primer artículo de Carnaval por donde lo dejé... Y es que me veo en la obligación de poner sobre la mesa la situación histórica que estamos viviendo en el concurso durante estas últimas semanas. Este gran número de chirigotas a tan alto nivel y encima con el regreso a la modalidad de los más grandes me tiene asombrada. Se está viendo calidad, interés por darle una vuelta a los repertorios y a los tipos, con ganas de sorprender, estilo y sobre todo competencia, que es lo verdaderamente interesante.

Esto no se veía desde hacía tiempo, cuando Vera Luque dominaba en lo más alto y el resto disputaba con lo que podía... Aunque ahora mismo nada puntúa ya se están viendo los primeros ases de la baraja. «¡Qué derroche de felicidad!», como diría El Bizcocho, es todo esto para el aficionado. Así de cabeza me salen más de quince en la pelea para los próximos pases si me apuran. «Estamos todos», señalaba el Yuyu a Laura Jurado tras su actuación. Y es que la vuelta del Canijo y sus muchachos, la Juani del Selu, el Sheriff que aún no ha cantado, el Yuyu y sus James Bond que parece que nunca salieron de la rueda de las coplas, Carlitos Pérez y su arte con esos aires futuristas, La Viña con Manolín y sus cagones, el ingenio de Los Villegas, El Molina y el Melli, Las Precavidas de Puerto Real, Los Bipolares, Kike Remolino y sus butaneros, el Cascana y sus Juan Carlos, por supuesto el ingenio de Écija año tras año o el del Bizcocho con esa capacidad de reinvención y recientes incorporaciones que están haciendo un buen papel, como Los Calaíta, Los Plácidos Domingos y su 'shonikete' o los curas del pregonero están ahí en liza para empezar a batallar seriamente.

No me digan que esto no es para plantarse y que se detuviera el tiempo. Ya no solo que hagan reír o no, que te guste una u otra más o menos, pero estas dosis de sublime creación casi diaria en una modalidad me abruman. Cerremos los ojos, disfrutemos lentamente y a sorbos de cada actuación, pues valen su peso en oro, y no hablo de nombres, de ser más o menos conocidas, de llevar años o no en esto... Pasar de fase va a suponer soltar bombazos en letras, comerse bien el coco y sobre todo, sorprender. Estoy expectante por conocer todo lo que está por venir, ¿alguien más así?