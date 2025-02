Marcos Pastrana: «Yo voy a la final y me tiro del Castillo Santa Catalina de coco para abajo»

Nervios, ilusión, ganas... la familia Pastrana coincide en el primer pase de las semifinales del COAC 2025. El padre, Faly Pastrana, con su coro 'Los Guardianes del Dios Momo' serán la cuarta agrupación en cantar, mientras que los hermanos Rafael y Marcos, con la comparsa 'Corazón de Cádiz', serán la segunda agrupación en subirse a las tablas del Gran Teatro Falla.

El destino ha querido que tanto padre e hijos se vean las caras en el que los tres quieren que sea su penúltimo pase del concurso, y volver a coincidir el próximo día 28 de febrero en la gran final del COAC.

A pocas horas del inicio de la sesión, Faly y Marcos Pastrana hablan para LA VOZ DE CÁDIZ. La comparsa y el coro coinciden también en el Castillo de Santa Catalina para maquillarse y ultimar detalles de cara a una sesión en la que esperan lograr la clasificación para la tan ansiada final.

Faly Pastrana reconoce que tiene «sensaciones muy bonitas» porque «encontrarnos el tango y el pasodoble, padre e hijo, hijo y padre en la misma sesión en poco espacio de tiempo es una cosa muy placentera». Coincide su hijo Marcos con el mensaje de su padre: «Es una sensación muy placentera. Estábamos escuchando el pase del coro primero y decían algunos que es raro alegrarnos bastante de otra agrupación, estamos muy orgullosos».

Una comparsa, 'El corazón de Cádiz', que «ha evolucionado claramente, nos lo dice todo el mundo, ha presentado otro tipo de arma, el año pasado gustó, pero este año es otro nivel de crítica, este año se ha consolidado a otra cosa, estamos muy contentos», afirma Marcos. Su padre volvía este año al COAC «tras unos años en el dique seco, y la verdad es que ha sido un poco de nervios. He hecho un coro de retales, estaba todo el mundo colocado en todos lados, es un coro de gente que no salía, gente de comparsa...». Aun así «he dado con un coro medianamente bueno para competir, y para lo que quería en el teatro, estoy contento con ello».

Posible pase a la final

Una bonita coincidencia en semifinales que ambos esperan que vuelva a repetirse en la final. «Sería muy bonito y muy justo, por mi forma de entenderlo, pero si las cosas coinciden, y no porque se alineen los planetas, porque eso es imposible, y si coinciden y se dan las circunstancias, es muy posible, yo lo veo».

«Yo voy a la final y me tiro del castillo este de coco para abajo (risas) y seguramente no cante porque me abro la cabeza», bromea Marcos, quien reconoce que «más no se le puede pedir, con esto está pagadísimo, vamos a pelearlo, nosotros no vamos a los sitios de prestado».