Manuel Cornejo: «La gente de Cádiz se va a sentir muy identificada con la comparsa»

Ya tiene ganas de compartir su obra y expandir su mensaje en el Gran Teatro Falla y más allá de sus muros. Será esta noche cuando la comparsa de Manuel Cornejo ofrezca su repertorio, que sin duda es uno de los más esperados en su modalidad debido a la calidad y al gaditanismo patente en sus coplas en los dos años anteriores. Fue en 2023 cuando el hijo del desaparecido chirigotero Manolo Cornejo 'don Adolfo' dio el salto de componente a autor con 'Cádiz de mi alma', obteniendo nada menos que el tercer premio. Y el pasado año se quedó a las puertas de la Gran Final con 'La alegría de Cádiz'. En esta edición, con 'Los poderosos', el letrista y músico se siente más seguro de su obra porque, como él mismo explica, «la experiencia de los años va creciendo y esa experiencia, que es un grado, se traslada también a las ideas y al repertorio».

Un repertorio que, adelanta, va «en la misma línea» que en las otras dos agrupaciones que llevan su rúbrica. El hecho de que en esta ocasión el nombre de la comparsa no lleve la palabra Cádiz no es un intento de despistar por parte del grupo, como apunta el propio autor: «Ni el año pasado fue intencionado que apareciera en el nombre ni este año tampoco que no lo hiciera. Simplemente surgió así en ambas ocasiones. Este año nos gustó el nombre de 'Los poderosos', lo vimos claro porque tenía sentido. Surgió y nos gustó», sonríe el carnavalero.

Y sobre el contenido también comparte que se trata de «una comparsa muy arraigada a Cádiz y mantiene ese poso, ese fondo, de las dos agrupaciones anteriores». «La gente de Cádiz se va a sentir muy identificada con ella», lanza y recoge carrete para no desvelar más de la cuenta. Eso sí, confirma que la agrupación sigue siendo la misma que el pasado año, puesto que no se han producido cambios entre sus componentes.

El profesor es consciente de que su comparsa suscita expectación, aunque le resta importancia: «Sé que la gente la está esperando, al igual que al resto de cabezas de serie». «Lo que espero es que el público nos acoja bien y que le guste la comparsa y disfrute con nuestro repertorio«, apostilla.

Cornejo considera que la modalidad de comparsas está demostrando «un buen nivel» en esta fase de preliminares. «Se está haciendo un buen papel en comparsas», señala al respecto.

Y hablando en general del Concurso de este año, es imposible no preguntarle por lo ocurrido el pasado domingo con la actuación del grupo inscrito como chirigota 'Abre los ojos'. «Fue un despropósito lo que ocurrió, porque no fue algo fortuito o que el grupo tuviera un mal día o que llevara algo que no convenció al público... fue con otro objetivo. Y encima de malos, se mostraron desafiantes con el público«. Es por ello que, aunque tiene claro que habría que tomar medidas ante situaciones así, reconoce que es difícil establecerlas. De lo que no tiene dudas es que «se debe tratar a todo el mundo con el mismo rasero».

Tras reflexionar sobre unos minutos sobre este asunto, Manuel Cornejo vuelve a su comparsa, con el deseo de que «guste» y de que «la gente se sienta identificada con ella». «Ojalá se convierta en la banda sonora de algunas vidas durante un tiempo», se despide con una sonrisa.