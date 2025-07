Manolo Guimerá: «Quiero que el jurado del COAC 2026 sea casi profesional»

Hablar de Manuel Ángel Guimerá de la Peña (Cádiz, 1954) es hacerlo de uno de esos gaditanos enamorados del Carnaval prácticamente desde la cuna. Nacido en los Callejones, preámbulo del olimpo viñero, este músico es autor de algunas de las más maravillosas falsetas que se han escuchado en el Gran Teatro Falla. Guimerá va a tener una oportunidad bonita para cualquier gaditano enamorado de su fiesta, presidir el jurado de adultos del COAC 2026.

Músico, virutoso de la guitarra y corista, autor de algunos de los mejores de la modalidad, Manolo Guimerá ha estado vinculado a las tablas del Falla desde finales de los setenta participando hasta 1984 de forma ininterrumpida en el COAC, al que volvió en el año 2000 como músico del coro Muerte al gordo. Se mantuvo en activo en las tablas hasta el año 2017.

«Ya el año pasado se propuso mi nombre pero por la paridad le tocaba a una mujer ser presidente y fue elegida Anabel Balboa, por eso puedo decir que me esperaba la llamada para el próximo concurso aunque no tan pronto«, reconoce en una de sus primeras entrevistas en un medio de comunicación desde que fue elegido presidente del jurado.

«Ha sido de las veces que más pronto se ha anunciado el presidente del jurado. Eso me ayuda para buscar un jurado competente y formar un equipo de trabajo con los requisitos que busco», explica reconociendo que «a mucha gente le hace mucha ilusión ser jurado del Falla, más ilusión de la que yo creía. El otro día hablaba con un amigo que me decía que quería ser vocal, yo le decía que lo tendría en cuenta pero me decía que tenía un primo que sale en el Falla pero que si lo tiene que matar lo hace«, reconoce entre risas.

Ilusión en muchos gaditanos y por supuesto en él también. «Me encanta el Carnaval, he estado muchos años sacando coros y me hace ilusión ser presidente del jurado. Soy músico de Carnaval por encima de cualquier otra cosa y me enorgullezco de haber contribuido con mi música a esta fiesta. Aunque estoy fuera de la misma pero sigo cogiendo ideas y estando muy atento al COAC desde que empieza hasta el final«.

Ser aficionado pero también conocer el concurso y tener conocimientos como músico se antoja fundamental para la empresa que se le presenta a Manolo Guimerá. «Recuerdo que yo no puntuo pero entiendo que el equipo con el que me voy a rodear va a ir por la línea que yo quiero valorar. Es complicado por la cantidad de estilos que hoy por hoy hay en el Falla y eso para un jurado es difícil pero vamos a intentar hacerlo bien. Quiero formar un jurado que tenga conocimiento de música y de letra. Algún profesor de lengua o literatura, buscar alguién de la escuela de arte también que también sea capaz de valorar una puesta en escena. En definitiva personas con una cultura media pero que le guste el Carnaval y sí ha salido pues mejor«, explica.

Un jurado que trascienda la pasión por la fiesta. «Me gustaría un jurado casi profesional pero no es fácil confeccionarlo porque hay muchas personas que tienen impedimentos por diversas razones. Se te ofrece mucha gente pero a lo mejor no reúnen el perfil de lo que yo estoy buscando», destaca.

Todo ello entendiendo que más allá de las ganas, ser vocal del COAC no es una tarea sencilla por la presión que hay sobre el concurso. «El jurado siempre está en boca de mucha gente y ese es el motivo por el que alguno no quiere formar parte. Vamos a intentar evitar polémicas, estaré a disposición de mi equipo para cualquier duda pero ellos son los tienen que puntuar y valorar siguiendo un poco mis directrices«.

Guimerá se encuentra uno de los grandes problemas que algunos de sus homólogos en años anteriores ha tenido, mujeres que quieran formar parte del jurado sin olvidar que debe primar la paridad. Ando buscando y la verdad es que me cuesta encontrar mujeres. Algunas tienen relación con agrupaciones o sencillamente no pueden. Pienso que la integración de la mujer en el Carnaval lleva poco tiempo en comparación con la que lleva el hombre y quizás ese es un problema«.

«No nos podemos equivocar en el primer premio»

Un camino que inicia este músico gaditano que lleva ímplicito cuestiones personales. «Va incluido en el precio poder perder amigos pero no me preocupa porque si los pierdo es que realmente no eran mis amigos y yo pensaba que sí. No obstante me llevo bien con todas las agrupaciones y nunca he tenido problemas de ningún tipo, aunque puede ser que decepcione a alguien. Fui jurado en el año 1994 y me decían que del segundo para abajo todo el mundo va a estar cabreado. Donde no nos podemos equivocar es en el primer premio, ojalá cualquier agrupación se dispare sola desde el primer día porque facilita mucho el trabajo al jurado«.

Al respecto habla sobre la revelación de este 2025 y su escasa puntuación en clasificatorias. «Cuando escuché Los calaita la primera vez pensé que el jurado de chirigotas lo iba a tener sencillo. En ese mismo año 1994 cuando fui vocal Las viudas también se dispararon y eso es lo mejor que le puede pasar a un jurado. Cuando una agrupación es buena se ve venir de lejos».

Las puntuaciones. Guimerá no entiende la fría valoración numérica. «¿Cómo se puede poner un 7 en la afinación?. O está afinada o no. Una mujer está o no está embarazada, y aquí es igual. Los puntos complican muchas veces la valoración, cómo se explica si una agrupación tiene un 8 y otra un 5 en afinación, por ejemplo».

¿Cuál es su objetivo para el próximo COAC? «Tenemos que pasar desapercibidos y tener en cuenta que no es solo el gusto de los vocales, tenemos que pensar en el gusto de la gente también. Te puede gustar mucho una agrupación pero hay que intentar ver si este grupo funciona en la calle».

Respecto al concurso actual, Manolo Guimerá reconoce que «lo veo raro en comparación a cuando yo comencé a salir en 1978. Hay muchos estilos y en mi caso que he estado muy vinculado a los coros antes éramos sota, caballo y rey y ahora hay coros de muchos tipos y eso es complicado de valorar. El Carnaval sale ganando pero evidentemente es complicado puntuar porque cada uno tiene un estilo y además lo hace bien. Las directrices a mi equipo tiene que ser fijarnos en el tango, tanto en letra como en música«, concluye este maestro, precisamente, de la pieza reina del Carnaval de Cádiz.