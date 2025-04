«Ha sido duro mirar para atrás en el pasacalles y no ver a mi amigo Juan Carlos. Lo he echado mucho de menos. Sus primeros besos después de cantar, sus últimas instrucciones. Son 19 años junto a él y es inevitable no acordarse de él», comentaba Javi Bohórquez, el director de la comparsa 'Los renacidos' apenas unos minutos después de bajar el telón del Gran Teatro Falla.

Un cúmulo de sentimientos y de contradicciones. La alegría del éxito frente a la insuperable tristeza de la ausencia. Pero como canta esta comparsa, el renacer es mirar al frente, empezar de nuevo y vivir un nuevo Carnaval y una nueva vida.

Y ahí estaba el director como el Ave Fénix. «Estamos aquí gracias a Miguel Ángel. Era difícil venir después de Juan Carlos Aragón porque te podían poner la cara colorá. Por eso, estamos muy agradecidos a Miguel Ángel, por el valor y la valentía de atreverse a escribir esta comparsa. Sabíamos que la gente iba a comparar y creo que se han dado cuenta de que pueden disfrutar de una nueva comparsa», apuntaba Bohórquez, que ha puesto de relieve el gran trabajo que se ha llevado a cabo en los 48 ensayos de esta comparsa.

«El trabajo de Miguel Ángel ha sido espectacular. Ha escrito 18 pasodobles. Cuando empezamos a ensayar, ya teníamos la presentación, el popurrí y cuatro pasodobles. Sólo había que montarlo. Y no se ha echado nada para atrás, sólo que hemos tenido que elegir los seis pasodobles que íbamos a cantar y que mejor se ajustaban a este Concurso», recordaba el director.

Bohórquez subrayaba la forma de trabajar del poeta. «Sabe trabajar en equipo, sabe escuchar», aseveraba. También agradecía el cariño que había sentido desde el escenario del público. «Teníamos mucho miedo a esta actuación porque la emoción nos podían atropellar las emociones y quedarnos mudos. Era un día emotivo, como pasó ayer con Manolín, con el teatro al límite de emotividad. Nunca he tenido tanto cariño del público en una preselección» , apuntaba.

Y tras estos primeros compases tras su regreso al Falla, el director se abrazaba al autor, y juntos emprendían un camino juntos, en común, hacia el renacer de una nueva comparsa.