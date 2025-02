Insultos e incluso agresiones a los miembros del jurado del Concurso del Falla

El jurado del Concurso del Falla. Como el árbitro, difícil que deje contentos a los perdedores, y más cuando hay tantos . Pero en este COAC 2022 se ha dado un paso más y sin duda hacia la dirección equivocada. Desde que se conociera el primer veredicto, el pase a semifinales, los vocales de comparsas y chirigotas, las modalidades donde hay más pasión y competitividad, han recibido numerosas críticas tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación .

Forma parte del Circo. Del Carnaval. Los aficionados se han mostrado muy enfadados no sólo con las clasificaciones, sino con los gestos y la manera de puntuar de esta organización presidida este año por la periodista Ana Barceló Calatayud (Mari Pepa Marzo). Ya en su momento, cuando salió elegida, se alzaron voces pues se trató de una decisión política (por supuesto feminismo, nombraban a una mujer muy afín a su línea ideológica) tomada de manera unánime por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento.

Las formas de esa primera criba, la pancarta pidiendo la recuperación de Valcárcel como facultad de Educación, la velocidad a la que se leyó el fallo... provocaron un estallido de comentarios negativos. Pero en esta última semana de Carnaval la línea roja se ha traspasado peligrosamente.

Críticas machistas por la presencia de las chicas de We Can Do... Carnaval en la Gran Final, acusaciones infundadas y hasta insultos no sólo en redes sino por las calles cuando aparecía alguno de los miembros del jurado. Incluso uno de ellos sufrió un altercado en plena calle Gaspar del Pino, cuando tras ser gravemente insultado, tres jóvenes le arrojaron un trozo de ladrillo que le golpeó en el costado.

Este vocal no ha querido desvelar su nombre y tampoco poner la correspondiente denuncia. Asegura estar bien, sin daños, y lo peor de la experiencia han sido los nervios y el miedo que pasó , hasta que intervino un vecino para poner paz. «Espero que sea una cuestión puntual. Sólo hemos realizado una labor objetiva... no esperaba tantos talibanes y fanáticos. No he sido sólo yo. Otros compañeros han contado experiencias desagradables y no me refiero a las redes sociales», asegura este jurado.

Trae a la memoria otro incidente similar de hace más de dos décadas, cuando un energúmeno rayó el coche a un miembro del jurado. «La cuestión es que la gente que está detrás de la organización (Ayuntamiento, prensa, colectivos, autores...) deberán tomar cartas en el asunto. Algún día puede haber una desgracia gorda e incluso habrá dificultad para encontrar vocales ».

Una de las acusaciones que más ha dolido es aquella de que el alcalde de la ciudad, José María González 'Kichi', les presionó para que la comparsa femenina estuviera en la Final. « Es radicalmente falso . Lo que hemos hecho es darle sentido y puntuar a lo que se cantaba en el Falla, de manera rigurosa y honesta».

Explicaciones

Aunque no tienen necesidad de hacerlo, pues la presidenta ha optado por la confidencialidad, algunos vocales se han justificado en redes sociales. Los extraños movimientos entre los números del jurado (del 1 al 5) se deben, según la secretaria, a la expulsión de uno de ellos (Diego Cornejo), lo que provocó la variación en las cifras.

Al margen de ello, se defienden de las puntuaciones tan bajas que se han registrado. « En preliminares decidimos puntuar de 0 a 8, en semifinales de 0 a 9 y en la Final ya hasta 10 . Pero era para todos igual. Por eso tuvimos que bajar la nota de corte para el pase a la siguiente fase». Es una manera de darle más fortaleza a las actuaciones en las fases más competitivas.

Además, l amentan la decisión de puntuar a ciegas durante las preliminares , sin tener idea de lo que había puntuado el compañero ni cómo estaba la clasificación. En esta ocasion, al faltar los cuartos de final, tuvieron menos posibilidades de calibrar a las agrupaciones tras la escucha en las preliminares.

Su inconformismo no puede quedarse en el famoso 'Esto es un suplicio' de la secretaria en aquella fatídica noche de preliminares. Hay varias propuestas. Entre ellas, la necesidad de cambiar de localicación al jurado , ya que en el tornavoz no disfrutan de la propuesta escénica completa ni en lo visual ni tampoco en la interpretación. La mejor ubicación es junto al palco de autoridades, que ahora se usa para protocolo y el pregonero.