«El Carnaval ha sido un auténtico fracaso y su repercusión, catastrófica»

«Fracaso». Ésta es la palabra que utilizan la mayoría de los hosteleros a la hora de ser preguntados sobre su balance del Carnaval de Cádiz 2022 , celebrado en el mes de junio. Los empresarios, que tenían grandes expectativas en este acontecimiento, tras la suspensión de la edición de 2021, han visto como estas esperanzas se fueron al traste en cuestión de horas.

Antonio de María , presidente de la Patronal de Hostelería de la Provincia de Cádiz (HORECA), aseguraba que «el Carnaval no ha tenido el impacto que se preveía» tras corrobar con sus socios las cifras de negocio que se han hecho en estos diez días de programa oficial del Ayuntamiento de Cádiz en las calles de la ciudad.

En este sentido, el empresario aseguraba que «por las mañanas no se ha notado nada porque la gente estaba en la playa, que estaban abarrotadas, como si fuera verano, y porque tampoco había una oferta atractiva, ya que ésta comenzaba por la tarde. Pero tampoco ha dado resultado, a excepción de la noche del viernes que sí hubo actividad en el entorno del Mercado de Abastos por el traslado del carrusel de coros, que por otro lado dejó el Paseo Marítimo vacío», apostillaba.

Batallas de coplas en lugar de carrusel

De María también lamentó la falta de coordinación con los responsables municipales, «que este año ni siquiera se han puesto en contacto con nosotros para nada». Por este motivo, pedía a los responsables que se les tenga en cuenta para la organización del próximo Carnaval de Cádiz 2023 , que esperan que sea más próspero para la economía de la ciudad. «Nosotros siempre hemos hecho propuestas que han funcionado muy bien, como la batalla de coplas en el Paseo Marítimo, que siempre ha sido un éxito. Lo ideal para esta zona son las batallas de coplas y no los carruseles», aseveró el portavoz de la patronal de hostelería.

Miguel Ángel Sánchez , del grupo Potito, asegura que las ventas de estos dos últimos dos fines de semana, no es que hayan sido mejor, sino que han sido incluso peor que la de los anteriores. «El Carnaval ha sido un auténtico fracaso y su repercusión catastrófica», apuntaba el profesional, que lamentaba el cambio de decisión del Ayuntamiento de Cádiz con el carrusel de coros previsto para el viernes de Carnaval, que se trasladó del Paseo Marítimo al Mercado de Abastos tras el acuerdo entre el Consistorio y la Asociación de Coristas.

«Ya no les pedimos que nos beneficien, sino que no nos perjudiquen, porque en mi caso había contratado a un cuarteto, una comparsa y una chirigota, a los que tuve que mantener porque ya nos habíamos comprometido. Y todo ello pese a que se me cayeron entre un 40 y 50% de las reservas que teníamos previstas para la cena», aseveraba el empresario con decepción.

En este sentido, Miguel Ángel Sánchez asegura que los motivos para el traslado del carrusel al casco histórico no estaba justificado. «El levante estaba entrando aún y daban una velocidad de 25 nudos , la misma que ha soplado en otras ocasiones, y no ha obligado a suspender nunca ni el cine en la playa ni otros eventos que se celebran en verano. El problema es que era un espacio muy amplio y no querían encontrarse con las imágenes que se encontraron en los carruseles anteriores. Querían agrupar a los coros en el Mercado para que así se viera menos desangelado», apostillaba.

En el caso de otros empresarios de la zona, los problemas ocasionados por el cambio de itinerario del carrusel dejó incluso pérdidas económicas, como es el caso de varios negocios de la zona, que ante la previsión de un aumento de público en esta jornada, hicieron acopio de material, que ahora sigue llenando sus almacenes a la espera de la llegada del verano y de un aumento de público.

Menos ventas

«Si a todo este daño ocasionado, le sumamos la inversión millonaria que ha hecho el Ayuntamiento de Cádiz, nos encontramos con que el Carnaval ha sido un auténtico fracaso. De momento, llega el verano y tampoco hay nada previsto en la zona . Hasta la limpieza de la playa, las pailas de madera y lo aseos los tenemos que poner nosotros. El Ayuntamiento no realiza ninguna inverrsión. Es más, nosotros estamos incluso interesados en poner dinero para hacer cosas, como ya hicimos un carrusel, pero no hay manera de llegar a un acuerdo con este Ayuntamiento. Ni siquiera nos permite tener a alguien cantando con una simple guitarra. Nos piden una licencia cuando ni la normativa lo pide cuando no hay amplificadores, pero así es este Ayuntamiento«, criticaba el portavoz del Grupo Potito, con varios establecimientos en la capital gaditana.

Ni siquiera los empresarios del casco histórico celebran las cifras que deja la fiesta en la calle. Muchos de ellos tienen sus negocios llenos de comida y bebida que no han podido vender ante el escaso número de personas que se han dado cita en las calles de la ciudad. «No es que no haya venido gente de fuera, es que ni siquiera ha venido la gente de Cádiz», aseveraba uno de los empresarios de los negocios del entorno del Mercado, que se quejaba del traslado del carrusel de coros a última hora.

«Tuvimos que anular reservas de mesas que teníamos y que tuvimos que quitar para instalar barras en apenas tres horas. Un auténtico desastre», lamentaba.