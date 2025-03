La lluvia precipita el fin del Carnaval de Cádiz 2025

Las previsiones no eran buenas y los pronósticos se han cumplido. La borrasca Jana ha precipitado el final del Carnaval de Cádiz en un segundo domingo de fiesta que se ha quedado evaporado como consecuencia de las constantes precipitaciones que no han dado tregua. El sábado la situación era muy distinta puesto que los claros que se abrían entre las tormentas dejaban intervalos sin agua para poder seguir adelante con la programación prevista. Pero este domingo no había descanso para la lluvia y el Ayuntamiento de Cádiz anunciaba a última hora de la mañana la suspensión de los carruseles de coros, el espectáculo de drones, el programa 'La Cantera Callejea' y varias actuaciones previstas, debido al temporal que afectaba a la ciudad.

Asimismo, el Consistorio anunció igualmente en un comunicado que también quedaban canceladas las actuaciones de cuartetos previstos en la Plaza de la Catedral 'Dos palos al botellón' y el Carnaval infantil 'La Gran Piñata' en la plaza Ana Orantes.

Así las cosas, con las bateas recogidas y muy poco público en las calles, lo único que quedaba pendiente era saber si se podría realizar la quema de la Bruja Piti en la Plaza de la Catedral. Pero el tiempo seguía sin mostrar una mínima mejoría y ello llevaba a que finalmente se comunicara la suspensión de este acto que simboliza el final de una fiesta que en Cádiz se encaja con el inicio de la Cuaresma.