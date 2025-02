El 'Lacio' compite con Cañamaque como el autor más prolífico de la historia del Carnaval de Cádiz: «Desempataremos en el cielo»

Apunta Bea Aragón que a José María Barranco, conocido en el mundo del Carnaval de Cádiz como el 'Lacio', «se le caen los pasodobles del bolsillo». La nueva autora en la categoría de adultos se estrena este año con 'La chulita', comparsa de Tamara Beardo en la que el 'Lacio' compone la música. El primer pasodoble gustó, pero se le acabó pidiendo otro que fuera más con el tipo. Y otro que se hizo, tirando de su bolsillo.

Es la de Bea Aragón una manera de destacar la naturalidad, que uno no se atreve a escribir facilidad, para componer música de quien, junto a Cañamaque, puede ser considerado como el autor más prolífico en un mismo año de la gran fiesta de la ciudad.

Tomemos un año reciente, no al azar, sino para poner un argumento en el foco: 2021. Ese año, José María Barranco, conocido en el mundo del Carnaval de Cádiz como el 'Lacio', se metía, en parte o de lleno, en siete agrupaciones: tres chirigotas, un coro, una comparsa, una agrupación infantil y otra chirigota propia.

Y en este 2025, sube la apuesta, a ocho, igualando la cifra firmada por el histórico Cañamaque, allá por 1935: hace casi un siglo.

«Pues es verdad que este año tengo ocho agrupaciones entre manos. Tengo una comparsa infantil, la chirigota también infantil que le he sacado también a mi hijo, el coro con Antonio Procopio, la comparsa con Tamara y con Bea que el año pasado se hizo con Mari Charo Suárez y el Canijo de Carmona, la chirigota de Moisés Serrano, la chirigota de Antoñito Molina de Rota, la del Cascana, la mía con Eder con el grupo de La Isla...«, detalla.

«A veces hay que trabajar mejor las cosas. Tamara Beardo, de la comparsa 'La chulita', me dijo por ejemplo que la vis cómica este año era diferente a los dos años anteriores, la comparsa es más guerrillera. De primera, el fin de semana, le gustaba el pasodoble, le gustó mucho, pero el martes siguiente me dijo que no lo acababa de ver con el tipo... Y nada, le dimos una vuelta. Al final, ha salido una cosita muy buena. Y estoy muy contento con todo», apunta con la autocrítica que le falta a muchos autores del Carnaval de Cádiz.

La pelea en lo prolífico, por tanto, es con un histórico como Cañamaque. Y así lo resalta el propio José María Barranco. «Con Cañamaque creo que estamos empatados, no sé si le he llegado a superar», señala. «En cualquier caso, desempataremos en el cielo», concluye.

«En verdad, muchas veces digo, tengo a la mía dejá, pero realmente reparto el tiempo bien entre todas las que tengo. Me levanto una mañana y me digo: hoy la música para la chirigota del Cascana. Y me pongo con la chirigota del Cascana», explica el 'Lacio'. Se levanta una mañana, y lo mismo se pone a componer en casa que caminando por la calle. Para una chirigota, para una comparsa, para un coro... Así es este gran autor del Carnaval de Cádiz.

En 1935, Manuel López Cañamaque consiguió un total de siete premios en el Concurso, cosa que hasta el momento no había conseguido ningún otro autor.

Comprometido con su tiempo, se apunta, Cañamaque tomaba partido en sus letras defendiendo la democracia y aquellos valores que consideraba básicos para la libertad. Defendió a la clase trabajadora, criticó y satirizó a la clase política cuando esta no cumplía con sus promesas, denunció la hipocresía social y la defensa de privilegios, basándose en cualquier ideología...

Y estas son las ocho agrupaciones en las que participó Cañamaque de una u otra manera en 1935:

-'Los pastores de la Tía Norica' (cuarteto): autor de letra y música.

-'Orquestina senegalesa' (chirigota): autor de letra y música.

-'Los cocheros' (chirigota): autor de letra y música.

-'Los repartidores de pan antiguos' (chirigota): autor de letra y música.

-'Los lañaores o Los gitanos lañaores' (chirigota): autor de letra y música.

-'El carnaval muere o Los viejos demócratas' (coro a pie): autor de letra y música.

-'Los afiladores' (chirigota): autor de letra y música.

-'Los pamplis' (coro en carroza): autor de letra y música.

Manuel López Cañamaque, prolífico donde los haya, falleció el 30 de agosto de 1953, en su casa de la calle de las Navas, número 20.

«Disfrutar»

El 'Lacio' concibe el carnaval, el concurso, de una manera muy particular. «Aquí venimos a soltar todo el venenito que tenemos por dentro. El venenito de nuestras cosas, de nuestros dolores, de la vida... Como gaditano, o como se quiera. Pero soltarlo bien. Y cantar también cosas bonitas. Y que la gente te vea disfrutar», destaca.

«No se me olvida una entrevista a Juan Carlos Aragón. Él decía eso, que todo depende de disfrutar. Si tu estás en el escenario, y el que está arriba te está viendo pálido, con mala cara, mal. Si vienes a disfrutar, contagias a la gente. Hay que disfrutar como si no hubiera un mañana. Y eso le digo yo a los chavales. El estado de ánimo es importante. Ahora, sí vienes con más veneno, a mí esa chirigota no me ha gustado nada, esto y lo otro... malo. Disfrutar de todo, esa es la clave de todo esto. De esto comen sólo unos pocos. No tiene sentido no venir a otra cosa que a disfrutar«, concluye José Mari Barranco.