Juan Manuel Pedreño: «Son 35 años los que cumple Canal Sur y hace 35 años estaba yo»

El primer presentador del Falla. «El primero, el primero. Y después Carmen Coya, conmigo». Es Juan Manuel Pedreño, que este pasado miércoles se ha dejado ver por el teatro Falla para disfrutar de su otra boca: un micrófono. Son 40 años de vida laboral por estos lares. Y no lo pasa por alto: «Son 35 años los que cumple Canal Sur, eso que se habla ahora, que se está diciendo como eslogan real y positivo, como debe ser, y hace 35 años estaba yo».

Junto a él, Fernando Pérez, que se aparta respetuoso mientras Pedreño atiende a este periódico antes de que arrancara la sesión, quinta de cuartos de final de este COAC 2025. «El año pasado también estuve por aquí, que me invitó Fernando Pérez. Y con anterioridad, con Juanito Manzorro. Trabajando aquí, lo que es trabajar, 2010 fue mi último año», apunta.

¿Hoy vienes para algo especial?, se le pregunta. Y responde, con una voz que suena raro y que no quiere ni puede sonar a otra cosa. «Pues, algo especial para mí, sí. Estar al lado de Fernando Pérez», responde con cariño hacia la persona que le ha acompañado en la entrada al Falla por la puerta de prensa. Las paredes le saludaban y el seguridad que se encarga de controlar las entradas le mostraba sus respetos. «Don Juan Manuel Pedreño. Puede uno no haber visto su cara en la vida y reconocerle por su voz». Para adentro. Con su pase. Todo paso le ha sentado bien al cuerpo.

«Lo que yo veo ahora no es lo que he vivido antes. Nada que ver, todo está nuevo, todo ha cambiado», piensa en voz alta hablando del Falla, del COAC, de las agrupaciones, de las formas y de los contenidos de la gran fiesta de Cádiz que se encierra más de un mes en el Falla antes de desatarse en la calle.

«Hoy que estoy aquí canta la chirigota del 'Yuyu', de mi época. De mi época también están Martínez Ares, Selu, coros como el de los niños. Y poco más, poco más. Es distinto todo», insiste, se insiste. Dice, se dice...

Y lo argumenta: «El cariz que se presenta aquí, la forma de enfocar los pasodobles, los estribillos, todo. Ha cambiado absolutamente todo. Totalmente. No tiene nada que ver una cosa con la otra».

Lo único que se mantiene igual, se le apunta, es que el concurso sigue siendo igual de largo. «Yo creo que está mejor ahora que antes», resalta.

Recuerdos

Tiene 35 recuerdos que contar, como años tienen Canal Sur. Como cuando hubo en el teatro una amenaza de bomba. O cuando, disfrazado de mafioso, que también fue pionero en eso, en los disfraces en la final del Falla, llegó a ser detenido. «Intervino Carlos Díaz», recuerda. «Me cogieron por las axilas, me llevaron en brazos y casi me tiré. Y entonces Carlos Díaz, que era el alcalde de Cádiz, fue el que dijo: ¡Cuidado, que no, que no, que no! Pero el que no, que no, ya me llevaron contra la pared».

35 recuerdos y mil anécdotas. Como presentar desde el escenario. «El Ayuntamiento decía que yo estaba loco. Digo, si es así, lo presento, si no, no. Siempre se hacía entre bambalinas. Y entonces lo presenté desde ahí, no me acuerdo el año, setenta y mucho, setenta y algo. Fui el primero en presentarlo en televisión, ojo, con Joaquín Durán. Joaquín Durán y yo fuimos los pioneros en televisión española. Yo estuve cuatro años, él estuvo algunos añitos más, no sé si fueron cinco o seis, pero fuimos los pioneros en retransmitir el directo para Canal Sur».

Da para poco más una conversación que debería alargarse por obligación, pero la sesión está a punto de comenzar y hay que ir tomando asientos. Él, de nuevo, ante un micrófono, posiblemente el mayor invento de la historia para un hombre que es eso, historia de la radio, historia de Cádiz, de su Carnaval... y también historia del Cádiz CF.