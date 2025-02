Los jóvenes aviadores de 'La tregua', tras su misión de aterrizar en el Falla: «Ha sido un sueño cumplido»

Los jóvenes aviadores militares que han huido de la guerra para disfrutar de la vida han aterrizado esta noche de martes en el Gran Teatro Falla, cumpliendo así su misión más importante: actuar por primera vez en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz. «Ha sido un sueño cumplido, estamos encantados con la experiencia», celebraba sonriente -y ya relajado- el coautor José Gómez y también integrante de esta comparsa chipionera que lleva ya cinco años en activo interpretando las coplas que rubrican José y su hermano Salva.

Probablemente, Salva y José Gómez sean los autores más jóvenes de este certamen, a sus 23 y 25 años, respectivamente. Y son ya cinco los años que llevan componiendo. El autor de la música, José, le atribuye casi todo el mérito a su hermano, «que lee mucho y le gusta mucho el arte, y luego lo plasma en las coplas con su propio estilo», comparte.

Es por ello que la comparsa 'La tregua' le ha tomado prestado el nombre a una de las novelas de Mario Benedetti, escritor de referencia para Salva. Y asimismo, Antonio Machado también está presente en el repertorio, cuando al final de la presentación cantan «Tripulantes no hay destino, se hace camino al volar».

A estos autores, José suma el nombre de su autor de referencia carnavalesco, Juan Carlos Aragón, «el más grande la historia del Carnaval de Cádiz», asegura rotundo, aunque también Jesús Bienvenido y Martínez Ares son «referentes» para este joven chipionero. Al hilo, destaca la suerte de poder contar en su grupo con Javier Tirado, el guitarra de la comparsa infantil 'Las maleducadas', del autor también de 'Las ratas'.

José celebraba el pase con sus compañeros y compañeras, entre las que se encuentra también su hermana Irene, aunque reconocía a los medios de comunicación que los minutos sobre las tablas del Falla «se me han pasado volando... no me ha dado tiempo a saborearlo, y realmente no sé si hemos cantado bien. Pero lo importante es que hemos cumplido un sueño». «Estar aquí es un premio», se despide el aviador antes de poner rumbo a Chipiona y con la ilusión de volver a aterrizar en el Gran Teatro Falla.