Puede que te dé mil lecciones de carnaval y me aleje de ti riendo en silencio

Es en estos días cuando aparece el típico que, con aire de grandeza, suelta: «¿Y tú qué has hecho en carnaval?» Suelo no responder, pero a veces toca sacar la artillería.

Aún recuerdo los interminables viajes en el R12 de mi padre, cantando la cinta de «Los Simios». Las galas anuales de las cofradías, con los primeros premios de cada año: «Los pollitos mi compare», «Agua Clara», «La boda del siglo», «Entre pitos y flautas», y muchas más que pasaron por el escenario del teatro Andalucía, aún recuerdo correr detrás de la batea de «El callejón de los negros».

1989, con 16 años, cuando mi hermano me invitó a salir en un coro. Esa noche comenzamos a ensayar con el coro «Plaza de Abastos» de Don Manuel Sánchez Alba «El Noly». Los descansos en los ensayos en la bóveda de las puertas de tierra, al lado del antiguo parque de bomberos, y salir corriendo a escuchar «Aquí mando yo y mis leones». Las charlas sobre carnaval con «Ramoni» y David Chaves en la puerta del colegio mientras de fondo sonaba el coro «Takata Chinchin Pompon».

Al siguiente año, con Juan Antonio Lamas con autores como Manolo Rocha, Paco Rosado, Pepe Martínez, Luis Ripoll, y Pedro Romero, mi primera final (4º premio). Luego vino «Vamos de Etiqueta» de la peña «Los Dedócratas». Nuevamente con Paco Rosado y Manolo Rocha, dirigidos por «Mayeto» y «Poleo», ambos historia del carnaval, ensayando en un salón de actos de un Varcálcel a punto de cerrar.

Mi recorrido continuó con Julio Pardo en el verano del «Tío de la tiza» con primeros, segundos y terceros premios ¿para qué decir números? He sido autor de letras y músicas regaladas a agrupaciones donde no consté, autor de coros y comparsas, miembro de la Junta directiva de la Asociación de Autores, dirigida por mi padre carnavalesco Quico Zamora. Componente de sus «chiricoros callejeros» y de la antología de Luis Ripoll. Desde 2018 soy presidente de la Asociación de Comparsistas 1960, cargo que impide estar en activo, pues no se puede ser juez y parte.

Así que antes de preguntar, infórmate. Puede que te dé mil lecciones de carnaval y me aleje de ti riendo en silencio.