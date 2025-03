Tenemos un bien incalculable en nuestras manos que merece un respeto y un trabajo continuado a lo largo del año, la organización no es tarea que se pueda realizar en unos meses

El carnaval que pronto acaba debe ser el punto de inflexión a partir del que todo debe cambiar: una estructura nueva de concurso, hay que repensar y dignificar el carnaval en la calle, la masificación, los botellones… es fundamental preservar y proteger nuestra fiesta que jamás puede perder la esencia, y también es momento de explotar con recursos propios y autóctonos la ansiada industria del carnaval, pero debe partir de una base sólida, la que tenemos no es válida.

Valorar el carnaval debería partir del propio Ayuntamiento de Cádiz. No es de recibo que ninguno de los últimos gobernantes haya creado una concejalía única de Carnaval. Tenemos un bien incalculable en nuestras manos que merece un respeto y un trabajo continuado a lo largo del año, la organización no es tarea que se pueda realizar en unos meses entremezclando con otras fiestas. El Carnaval de Cádiz dura el año entero y merece una dedicación exclusiva.

Entiendo que hacer lo que pido conlleva mover la estructura actual del ayuntamiento en cuanto a personal se refiere o en su caso invertir dinero, que ya de por sí es escaso en la ciudad. Bien organizado y sabiendo explotar adecuadamente la industria del carnaval los réditos obtenidos tanto por la propia casa consistorial como por el tejido socio económico de la propia ciudad se verían seriamente beneficiados.

La colaboración entre ayuntamiento y las entidades que representan tanto a las agrupaciones del concurso como a las de la calle debe ser activa, participativa y decisiva. En mis años de experiencia han surgido miles de buenas ideas que han sucumbido por las limitaciones que un ente público no puede llevar a cabo o donde los procesos de puesta en marcha son tan farragosos que no hay tiempo administrativo para que se pueda implementar. Lo que me lleva al siguiente paso, la organización de las fiestas por un ente privado formado por el tejido asociativo del carnaval con la participación del ayuntamiento, pero este es tema extenso a tratar en otro artículo. Antes vayamos paso a paso, una concejalía única de Carnaval a partir de la cual podremos seguir construyendo la base que pueda explotar nuestra propia industria, la del carnaval de Cádiz.