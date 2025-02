Las preliminares del concurso han finalizado, siendo la fase más larga y atractiva para algunos, pero también la más extenuante para otros. 134 agrupaciones participaron en 22 sesiones, comenzando a las 20:00h y terminando cerca de la medianoche. Aunque se puede cuestionar si este sistema es el más adecuado, se evaluaron todas las opciones posibles y esta fue la más viable, permitiendo horarios compatibles con la conciliación laboral y familiar de todas las personas implicadas.

El debate sobre los próximos años ya está abierto: ¿debe mantenerse el mismo formato? Las fechas futuras hacen difícil su continuidad. ¿Debería aumentarse el número de agrupaciones por función? Esto acortaría el concurso, pero impediría cumplir con el horario de finalización temprano. ¿Debe limitarse el número de agrupaciones inscritas? Limitar la participación podría coartar la libertad, algo que atentaría contra el espíritu del carnaval. Además, surge el debate sobre si se debe mantener una fecha fija para el evento. Existen muchas opiniones diferentes, pero es fundamental priorizar el bienestar y la salud del concurso.

En mi opinión, expresada en un proyecto de 2019 y por el que me llamaron loco, el COAC no debe tener fecha fija pero sí quedar limitado a un número predeterminado de agrupaciones. Los grupos que pasen a cuartos el año anterior quedarían automáticamente inscritos, mientras que los que no lo hagan deberían pasar por una fase previa sin prensa ni televisión, hasta completar el número necesario de grupos. Esta fase podría realizarse dentro o fuera del Falla, con o sin público y con o sin tipo. A pesar de los debates abiertos, el concurso necesita ser limitado para evitar que se pierda. Este es el primer paso para abrir un debate profundo y llegar a una solución.

Es hora de sentarse, debatir pros y contras, buscar soluciones en donde deberemos dar nuestro brazo a torcer y hacer sacrificios que van a doler, es hora de poner el cascabel al gato, aunque no queramos o esto se nos muere.

