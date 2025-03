La guía con las mejores chirigotas ilegales que encontrarás en las calles de Cádiz este 2025

Arranca el Carnaval de Cádiz. Sí, el más puro y real. Y es que después de un mes de Concurso, de COAC, de coplas, competición y lucha sobre el escenario del Gran Teatro Falla, ahora es cuando comienza la verdadera fiesta. Las calles gaditanas ya están preparadas para recibir a un aluvión de visitantes de todas partes para disfrutar de una fiesta que, nada más y nada menos, aspira a ser Patrimonio de la Humanidad.

Desde el pregón, carruseles de coros, tablaos batallas de coplas, bailes por tanguillos, Dios Momo y mucho más. La ciudad acoge durante más de una semana diferentes actividades en los barrios más gaditanos.

Pero sin ningún tipo de duda, uno de los eventos más esperados son las chirigotas callejeras. Las ilegales como se conocen en Cádiz. Estas no participan en el Concurso, pero la cifra aumenta cada año.

A continuación, LA VOZ propone una guía con algunas de las mejores chirigotas ilegales que puedes encontrar en las calles y rincones de la ciudad, pero son muchas más. Un pequeño mapa para luego dejarse guiar por el instinto.

La chirigota del Perchero

La chirigota del Perchero es de las más seguidas en el Carnaval callejera. Se llama así porque en un principio utilizaron este mobiliario para hacer tipo, y desde entonces lo enarbolan como una bandera (o una cruz de guía) que encabeza una larga lista de penitentes aficionados.

Son sólo tres y aunque no dicen el nombre, serán unos aborígenes de la Micronesia vaciada. El año pasado, 'Los psicoanalistas se las dan de artistas'.

El anterior, 2023, participaron de la fiesta con 'De medieval en peor', de juglares. Comenzaron con 'Media ración de bailarina rusa' (2004), hace ya dos décadas. En su larga lista se encuentran La patrulla Búho (2005). Chicas de Compañía (2006), Díseselo con Flores (2007), Silencio, hazme el Fagot (2008), Semana Cultural Versalles-Viña (2009), Esta Noche Toco (2010), Los Vocales (2011), Los Jinetes de la poca-crisis (2012), Los Go-Gós (2013), Vacaciones en Roma (2014), Los Barbapastas (2015), Quédate que queda té (2016), El ritmo del Shangai (2017), El Juzgado de Penúltima Instancia (2018), Senderos Bochornosos (2019) A.S.C.O (Asyntomatic Symphony of Cádiz Orchestra) en el 2022.

Lugares donde te la puedes encontrar: Macías Retes, Mateo de Alba, Portería de Capuchinos, los miércoles en los alrededores del Pópulo. Suele ser en calles pequeñitas y estrechas donde no haya apenas ruido que moleste a la interpretación de un repertorio interpretado por sólo tres personas.

Chirigota Cadiwoman

Femenina y feminista, con voz propia y un repertorio con guasa y a la vez cuidado al detalle. Este año, 'Las Dolly me Parton'.

Una de las más veteranas y esperadas. La chirigota Cadiwoman, de Susana Ginesta, es todo un símbolo del carnaval y de la batalla femenina por hacer oír su propia voz en esta fiesta. Femenina y feminista, llegaron fuerte el año pasado con 'Las sin filtro. Chirigota cadiwoman 1954'.

Desde el domingo 2 de marzo están en la calle y como buenas jartibles no faltarán a su cita durante toda la semana. Se pueden encontrar por la zona de siempre, en la calle Armengual, Encarnación y alrededores del barrio viñero.

Gustaron y mucho en 2023 con 'Las spice del padrón, unas picas y otras no' después del año anterior con 'Las madrinas'. Además de la recordada Cadiwoman, han sido Las juanis Joplin, las Jackies, las del Totem gordo, La guerra de las más lacias, Las talegueras'...

Chirigota del Airon

El grupo de Paquito Gómez, antiguos con 'V de Vabetta', vienen pisando fuerte desde hace unos años. Este 2025 vuelven con 'Los jorobados de Notrecadiz'.

En 2024 fueron de 'Los becarios del telediario', la sucesión de 'Los llorones' (palo gordo a los hosteleros de Cádiz que no se olvida todavía).

Empezaron fuerte con 'V de Vavetta' y desde entonces se han consagrado en las calles gaditanas. Es otra chirigota muy cuidada porque interpreta perfectamente, tanto a nivel vocal como escénico. Sus letras son duras, con poco filtro, así que pueden ofender a más de uno. Cruzan límites, pero hay que recordar que esto es Carnaval,

En 2019 estuvieron 'Viña Fashion Week' y con anterioridad 'Los susceptibles'. 'Los masoquistas' y 'Coristas a la calle' son de las que más visualizaciones tienen en Youtube. Un 'must'

Lugares donde te la puedes encontrar: por el barrio de la Viña, Macías Retes, Mateo de Alba…

Chirigota del parchís

'Todo concuerda' regresan a las calles de Cádiz con una chirigota picantina.

La chirigota del Parchís ya es un clásico de la calle gaditana. El periodista Miguel Albandoz se ha rodeado de buenos amigos, algunos de la misma profesión, y se acercan ya a la década tras su primer pase con 'Volemos' (en 2015).

En 2024 sacaron 'Los que sueltan agüilla'. Estuvieron dos añitos de parón, si bien cuenta con una interesante trayectoria: Los Artistas De La Pista (2016), Los Sultanes Resultones (2017), Mejinco Lindo (2018), Los que la llevan de cuadritos (2019) y Mago Mayor (2020), más del pasado año. Cuplés muy picantones, algunos subiditos de tono, y actuación recomendada para quienes quieran pasar un buen rato de manera desenfada y sin complejos. Tú mismo puedes ser el protagonista.

¿Por qué la chirigota del parchís? Pues todos sus tipos llevan los colores de las fichas del parchís (rojo, amarillo, verde y azul).

Lugares donde te los puedes encontrar: Sagasta, Barrié, Calle Ancha, Compañía, San Miguel...

Shirigota rockera

'Los súpervillanos', el nuevo nombre de esta agrupación para 2025. Humor duro, grueso, en un grupo que nunca falta a su cita carnavalera

Pasan los años, los lustros y las décadas y ahí sigue la shirigota rockera. Más viejos pero con la misma guasa de siempre. Incluso un poco más de poca vergüenza. Humor verde, duro, grueso, que siempre arranca la carcajada con bastinazos marca de la casa.

El año pasado se presentaron por la calle con 'Los que se fueron a Woodstock y todavía están a gusto'.

Ya son más de 20 años con una ilegal, que tiene su mérito pues la fama de ahora no es la misma que hace dos décadas, cuando había poquitas por los barrios.

Empezaron con 'Lo que quedó de la orquesta de Gente Joven'. Y más adelante continuaron la senda con 'Las amistades peligrosas no, peligrosísimas', 'Hay más días que ollas', 'Los que fueron a la olimpiada y no se comieron nada', 'El Capitán Mojarra y sus piratas macarras', 'El prof. Erectus Miembridge, y los becarios de Biología de la Univ. de Cambridge', 'El padre Simón Aguado y los niños del internado', 'Los del F.R.A.K. (Frente Revolucionario Anti-Teofila Kabrona)', 'El infierno de Cadi', 'Los marcianete de Macias Rete', 'Sisebruto el puto y sus vikingos brutos (Los Vikingos)', 'Rock´n´Roll Circus', 'Akellos punkis antiguos', 'Quien dijo miedo', 'Los homo erectus, más erectus que homo', 'Aquellos duros ambiguos' (The Jamon York Dolls), 'Akellos anarkistas antiguos', 'Aquellas viejas reverdes' y 'Los viejos rockeros nunca mueren, pero se jubilan…'.

Hay nuevas incorporaciones de otras agrupaciones callejeras.

Lugares donde te los puedes encontrar: Zona de Rosario Cepeda, en la escalera de detrás del instituto Caleta, en Macías Rete…

Chirigota de Casapuerta

Miguel ángel Brun y García Argüez vuelven este año con 'Cambalache'. El año pasado fueron 'La clínica privada del Dr. Potato'.

Estarán cantando hasta que puedan. Hasta que resistan. Son los herederos de 'Los cocos', esos personajes tan malvados que representaban el año pasado.

'Los huesitos', 'Los imparciales', 'Los caminantes blancos', 'Bota Ojux', 'Los negacionistas', 'Los Suspiritos de España', 'La escopeta nacional', 'Los Balconetti'... Comenzaron en el año 2001, con 'Los muertos de Chayanne', cantando en las casapuertas (de ahí el nombre), y no piensan parar.

Lugares donde te los puedes encontrar: En el Merodio, calle Argantonio, San Antonio, calle Rosario y en los alrededor de Sagasta cerca de San Lorenzo.

Sirigota del Forillo

Chirigota femenina que ya es una de las buscadas por las calles gaditanas. Este año, 'Las fen chui'.

La sirigota del forillo estará un año más por las calles de Cádiz. Chirigota femenina con arte y un sentido del humor muy particular con el que se han consolidado ya como una de las esperadas. El año pasado, 'El cambio climático'.

Vivieron un Carnaval muy afrancesado en 2023, con la 'compagsa femenina callejega' 'La toma de la pastilla'. Fue la sucesora de 'Sólo sé que no se nada'.

Entre su antología se encuentran 'Sí, Sí, espérate ahí', 'Qué bavaridad!!! las Ninfas de München', 'Las mantillas laikas', 'Las Pompoyanas Miércoles de Ceniza', 'Las Guiritanas', 'Las gades Tiesas' y 'Somos unas máquinas' en el 2020.

Lugares donde te la puedes encontrar: toda la calle Rosario, Pópulo, Hospital de Mujeres, calle de la Palma, Habana, Café de Levante, José del Toro, Mateo de Alba, Sagasta, Macías Rete, Encarnación y alrededores.

El chiridúo

Con la boda de hace dos años arrasaron y sus bastinazos no dejan a nadie indiferente. Este año vuelven con 'Ni tu eres el Rey León, ni yo Mufarsa'. El año pasado, 'Abatar, desavío en el espacio'.

Un dúo muy heavy. Unos auténticos 'picaos' que en 2022 hasta hicieron dos callejeras: una en febrero y otra en junio: 'Los muertos der cannavá' y 'Las ricas pijotas'. Ingenio a raudales, los dos hacen una magnífica pareja y con su punto anárquico ya se han convertido en icono del carnaval callejero.

Humor de dos rombos, eso sí. No apto para ver con niños porque el remate es de bastinazo. El tipo de boda del año pasado en 'Si me queréi, venirse... (... ya estái tardando en vestirse!) era de los más comentados por Cádiz.

En esta ocasión serán 'Abatar, desavío en el espacio', jugando con la película de James Cameron. Iniciaron su andadura en 2010. En 2020 fueron 'A Belén Pastori' después de 'Rosalolía'. En años anteriores fueron 'Las Shan-kay', 'La Hermandad rociera de Puerto Hurraco', 'Las diógenes' o 'Te la tengo sentenciá'. El chiridúo no defrauda.

Lugares donde te la puedes encontrar: Barrio del Pópulo y la Viña.

Chirigota del ukelele

Este año, 'Desokupa A.V.E. (ave violenta estática)'. El año pasado con 'Los lisántropos', fue todo un éxito. Y es que se trata la Chirigota del ukelele. La de 'Las cabras payoyas', 'El poto de tu hermana' o 'El chamán del Marquesado'.

Son varios años paseando el instrumento por Cádiz. En 2020 fueron 'Los gatos de Chernobyl', y han sido 'Los peces abisales', 'Cabezón de la Isla', 'Los del retiro', 'La auténtica falange', 'Los koala lumpur' o 'Los serrano'. Humor surrealista con un estilo que les hace únicos en la calle.

Lugares donde te la puedes encontrar: Pasquín, Sargento Daponte, Portería de Capuchinos o Villalobos.