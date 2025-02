La Guardia Civil avisa: ¿Te puedes disfrazar de agente de Policía durante estos Carnavales?

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 24/02/2025 a las 10:28h. Compartir Copiar enlace

Con la llegada del Carnaval de Cádiz 2025 muchas personas se plantean de qué disfrazarse en una fiesta en la que el colorido y la alegría se disparan. Aunque cualquier cosa es suficiente para dar una nota cómica o artística, hay quien opta por un atuendo más realista.

Y dentro de esa selección, un clásico son los uniformes. Es habitual ver a mucha gente disfrazada de militar, policía o incluso de Guardia Civil. Ahora bien, ¿es legal vestirse de agente para disfrutar de los carnavales? El propio perfil de la Benemérita ha respondido a esta cuestión en sus redes sociales.

Hay dos respuestas: sí y no. La primera es que no hay ningún inconveniente legal para llevar un traje similar al que lucen los guardias, no es de por sí un impedimento que nos haga desistir de esa idea. Sin embargo, se puede incurrir en un delito.

La Guardia Civil ha informado que existen limitaciones a la hora de disfrazarse de ello. «No está permitido hacerse pasar por un agente real en situaciones donde se pueda confundir a otros ciudadanos. Esto incluye el actuar como si tuviera la autoridad de un agente, como realizar identificaciones, detener a personas o gestionar controles de tráfico».

En cuanto al uso de trajes, uniformes o insignias que puedan dar la apariencia de ser un agente real puede «tener consecuencias legales. En este sentido, el uso indebido de estos elementos puede ser considerado como una infracción penal». Además, el hecho de usurpar funciones públicas, como intentar representar a la autoridad sin serlo, podría derivar en un delito de usurpación de funciones públicas.

En cualquier caso, no hay ninguna limitación para disfrazarse de policía y Guardia Civil, pero sí que se recomienda hacer uso del sentido común y no impostar situaciones en las que los agentes suelen intervenir para no generar confusión y que se puedan derivar posibles consecuencias.