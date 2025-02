Gerard, hijo de Eugenio, sobre el pase de semifinales de 'Los calaíta': «Esto es una maravilla y me hace muy feliz»

Gerard, hijo del icónico humorista Eugenio, se mostró profundamente emocionado tras el pase de semifinales de la chirigota 'Los Calaíta', que rindió homenaje a su padre en el Gran Teatro Falla.

En una entrevista con el periodista de La Voz Jose Antonio Castro Morillo, Gerard compartió sus impresiones sobre el evento y cómo vivió esta experiencia tan especial.

«Desde que me llegó la noticia de que estaban encarnando a mi padre, he estado viviendo todo esto muy de cerca«. La agrupación, que rindió homenaje a Eugenio con su particular estilo humorístico, ha logrado captar la esencia del famoso cómico catalán, algo que Gerard agradeció profundamente.

El hijo de Eugenio destacó el impacto que este tipo de homenajes tiene para preservar la memoria de su padre, señalando: «Después de estos años dedicándome a que perdure su imagen, que generaciones sepan de qué sirvió mi padre, no hay nada más feliz para mí«.

En cuanto al pase de 'Los Calaíta' en el Falla, Gerard expresó su admiración por el trabajo realizado por la chirigota, que ha conseguido interpretar el humor de su padre con gran acierto, a pesar de la complejidad del acento. «Es un concurso muy serio, pero esto es una maravilla. Muchísimas gracias«, afirmó, reconociendo el esfuerzo de la agrupación gaditana.

El hijo del humorista también aprovechó la ocasión para agradecer a los integrantes de la chirigota por su labor y no dudó en ponerse en contacto con el director de la agrupación, Alex, para felicitarlo.

«Me llegó la actuación, los pelos de punta, y tardé cero coma en ponerme en contacto con Alex para quitarme el sombrero y felicitarlo», confesó Gerard, quien mostró su disposición para colaborar con ellos sin esperar nada a cambio.

Aunque con la agenda ajustada debido a su compromiso en Barcelona, Gerard expresó su deseo de estar presente en la final si la chirigota lograba llegar. «Me encantaría, pero el 28 actuó en Barcelona. Tendría que ponerme en un avión privado para llegar«, señaló, añadiendo que sería »maravilloso« ver a 'Los Calaíta' en la final, destacando que Eugenio «se merece un sitio grandísimo en este país».