Fede Quintero: «Yuyu decía que ni en los Palomos llevaba una batería de pasodobles como este año»

Impresionante el pase de semifinales de la chirigota del Yuyu 'Los James Bond que da gloria verlos', con un público puesto en pie tras un segundo cuplé antológico y pidiendo otro pasodoble. Entre los componentes de esta agrupación se encuentra Fede Quintero que reconocía tras la actuación que «no he vivido esto nunca y estaba hablando con los compañeros que tienen más experiencia y tampoco. Eso de pedir otro pasodoble. Creo que nunca eso de ver al público de pie en el segundo cuplé. Es algo que además que Pepe se lo merecía, porque lleva 15 años, él ha querido hacerlo, ha tenido un esfuerzo enorme. Yo he visto el esfuerzo, hemos estado viniendo desde Sevilla, al final pierde seis horas prácticamente al día para ensayar. Hemos tenido cuatro meses de mucho ensayo, mucho esfuerzo y lo de hoy lo recompensa todo».

Con respecto al hecho de que el público pidiera otro pasodoble comentaba que «Yuyu decía que él, ni en los Palomos, ha llevado una batería de pasodobles de este nivel, que todos sean de este nivel. Entonces estábamos como, bueno, esperando, ¿no? En preliminares ha aparecido Gregorio, en cuartos de final tanto Carlos de Inglaterra como la lista de espera que ha sido, bueno, muy comentado. Y hoy Jacobo, que se cree un cazón en abobo y pega. Y también, evidentemente, el de nuestro Rey Emérito, que, bueno, es que hemos disfrutado tanto cuando ha traído las letras, cuando ha hecho todo, que para nosotros está siendo una gozada todo esto«.

«Tenemos la sensación siempre que la gente se ríe, pero manda a callar rápido porque viene lo siguiente. Yo le he dicho que lleva siete cupletazos en cada paso doble. Entonces es algo muy difícil, el humor es muy difícil», comentaba Quintero. «La gente preguntaba, oye, ¿pero no habrá perdido la comba? Pepe lleva, en estos 15 años, lo que ha hecho es humor. Su trabajo es humor y es uno de los grandes en España del humor. Y, bueno, tenía una gana enorme de hacerlo y, de verdad, está en un momento creativo increíble. Y nosotros lo hemos disfrutado y la gente también, que eso era lo que necesitábamos.

¿Cómo ha sido trabajar con este grupo, Fede? Increíble, porque mira, desde el primer momento todo el mundo ha asumido que era algo, era un regalo. Era para disfrutar, era para un homenaje a Pepe, un homenaje a su grupo, un homenaje también y casi un regalo a la gente que tantas veces le había pedido. Y, por supuesto, a la familia de Pepe y a nuestra familia, que Pepe, bueno, ten en cuenta que sus hijos tienen 9 y 3 y conoció a María, pues, no sé si hace 10, 11. Entonces, no conocían al Yuyu, el chirigotero, al Yuyu por el que es famoso. Entonces, él le quería regalar eso a la familia y creo que no hay mayor regalo. Están todos disfrutando increíble igual que nosotros«.

Era como si su vez se hubiese cerrado el año antes con los Emires, que fue el último año. «Para mí es el mejor piropo que se le puede decir. Es decir, porque además, creo que es una chirigota actual, pero con un humor y un hueco que nadie había cubierto. Eso es fundamental. Creo que el humor de Yuyu no se había cubierto este año en el carnaval y el concurso lo necesitaba. Y bueno, él lo ha traído a ese nivel. Como te digo, creo que está en un momento creativo. Mejor que nunca. Creo que es el más brillante de su vida y su carrera«.

En cuanto a la presencia en la final aseguraba que «si tenemos la suerte que deciden que tenemos que cantar el viernes, tenemos letras preparadas, por supuesto. Y sobre todo tenemos muchas ganas de la calle, porque también es algo que llevamos hablando cuatro o cinco meses, que pegarnos esta semana de carnaval en Cádiz va a ser maravilloso, seguro«.