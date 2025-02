Faly Pastrana: «Si un político no lo está haciendo bien, hay que cantarle sea quien sea»

El paso por los cuartos de Final del COAC 2025 ha marcado un nuevo hito para la comparsa 'El corazón de Cádiz'. Faly Pastrana, uno de los componentes más destacados de la agrupación, conversó con el periodista de La Voz de Cádiz José Antonio Castro sobre los nervios, las letras y la evolución del grupo en el certamen.

«Siempre hay nervios pero los nervios están más presentes en la fase de preselección, que es cuando presentamos la propuesta por primera vez«, explicó Faly.

Ahora, al estar en cuartos de Final, Faly asegura que los nervios se van disipando poco a poco. «La gente ya sabe cómo es el tipo, cuál es la presentación... Ya vamos a intentar confirmar, simplemente», aseguró.

Sentimiento y crítica política

El comparsista explicó que en esta ocasión la primera letra «es una declaración sentimental y está dedicada a la madre», a esa figura esencial para todos los componentes de «El corazón de Cádiz». «Nos llamamos 'El corazón de Cádiz' y tenemos que recordar el corazón que hemos sentido primero, que es el de nuestra madre«, señaló Faly, subrayando que para él era imprescindible incluir esta letra en el repertorio.

Por otro lado, la segunda letra toma un tono más serio y crítico, dirigiéndose al presidente del Gobierno. «Este presidente lleva ocho o nueve años en el poder, y esta es, creo, la primera letra crítica a él personalmente«, explicó el componente de la comparsa.

A pesar de que no se trata de una crítica partidista, Faly dejó claro que la crítica política es un componente esencial en el carnaval, y que no debe perderse bajo ninguna circunstancia: «Si un político no lo está haciendo bien, hay que cantarle, sea quien sea», afirmó con rotundidad.

Faly también habló sobre la evolución de la comparsa en este 2025, señalando que, en términos de calidad, han dado un paso adelante en comparación con el año pasado. «Creo que hemos dado un pasito más. No sé hasta dónde llegaremos, porque dependemos del gusto del jurado», reconoció. Sin embargo, se mostró satisfecho con el trabajo realizado y destacó el esfuerzo de todos los componentes: «Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado«, concluyó.