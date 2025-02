¿Estrés por cuatro? No... estrés por dos: la doble actuación, seguida, de un carnavalero en el Falla

Es pasión, pero el estrés se cuela por todas partes y estar inquieto desde anoche ha sido inevitable. ¿Estrés por cuatro? No. Estrés... por dos. El carnavalero Rubén Vallejo Pedrosa, 'Chiquitín', hijo de un chirigotero clásico como Chico Vallejo, tenía este miércoles doble presencia, y seguida, sobre las tablas del Falla.

Una actuación tras otra: primero con la comparsa de 'Jona' bautizada como 'El cementerio'. Y, acto seguido, con la chirigota de 'Los pibes' bajo el nombre 'Una chirigota con shoniket3'. En la primera aparición, en primera fila regalando su voz; en la segunda, con la guitarra y la dirección en sus manos. Se escribe rápido, pero no debe ser fácil.

Rubén ha tenido el tiempo justo para desvestirse y volver a vestirse, para desmaquillarse y volver a maquillarse. ¿Puedo hacer pipí?, preguntaría con nervios y sin tiempo que perder. «Tengo unos 15 o 20 minutos más o menos», pensaba en voz alta atendiendo a este periódico antes de la primera de las actuaciones.

Rubén, con el tipo de la comparsa 'El cementerio' nacho frade

«Me ha costado la misma vida dormir. Aunque tiene su parte buena en verdad. Y es que los nervios de dos días los tengo en uno. Son el doble de nervios, pero en un día se me va todo«, apuntaba mientras le maquillaban antes de salir al escenario con la comparsa de Jona.

Rubén, metido ya en el tipo de 'Una chirigota con shoniket3' nacho frade

«Hemos comprado una cosa que se llama flor de mayo, que es como una cera que te derrite el maquillaje perfecto. Cuando acabe, subo, me lavo la cara muy bien y haciendo lo que se pueda intentarán maquillarme lo mejor y los más rápido que se pueda para salir con la chirigota«, añadía.

Y seguía pensando en voz alta: «Estaba también la opción de cantar con el antifaz que llevo maquillado con la comparsa, y soltar algún puntito. Pero a mí me han enseñado que las cosas se hacen bien o no se hacen. Otra vía que se manejaba era pedir con la chirigota 10 minutos extra... Nada, si no llego a tiempo, las gafas de sol y listo».

Tras la doble actuación, ya más tranquilo, sin estrés por dos, Rubén era una muestra más de que siempre es peor lo que se piensa que lo que acaba pasando. «Aquí estamos, muerto de calor, que llevo una hora aquí montado. Nada, al final bien. Me lo esperaba mucho peor. Esta mañana, cuando me desperté, digo.. la que me queda... El equipo de maquillaje de la chirigota ha hecho un trabajo brutal. En diez o quince minutos he pasado de sepulturero a shonikete«, explicaba.

«Con la comparsa me he quitado los nervios y con la chirigota he subido ya más relajadito, dispuesto a comérmelo todo. Es una experiencia que me llevo para toda la vida», añadía.

Y es que Rubén ha hecho una especie de 'Precavidas': «Ojalá tenga que hacerlo en semifinales otra vez. Estoy muy contento con todo. La gente ha aceptado las letras de la comparsa muy bien, me he sentido muy arropado. Y con la chirigota no te digo ya... con la chirigota tenía yo otro sentimiento, es que esto es nuestro. La comparsa obviamente es mi comparsa, pero esta chirigota es nuestra, tiene un pedacito de corazón de cada componente. Me lo he pasado genial».

¿Eres más comparsista o más chirigotero?, se le preguntaba para concluir y ayudarle a quitarse el calor. «Yo soy comparsista, pero desde chico chirigotero, es lo que llevo en la sangre», respondía.