«Estar en el palco número once del Falla es mi sueño hecho realidad»

Dicen que las redes sociales se están convirtiendo en un mundo tóxico, donde la gente pelea, discute. Pero a veces, solo a veces, hay magia en ellas. Ha sido el caso de este amante del Carnaval, Alberto Gavira. Hace unos días su amigo pedía en Twitter cumplir su sueño. Decía así: «Un gran amigo amante de las chirigotas de Cádiz tiene una enfermedad degenerativa llamada retinosis pigmentaria y este año se quedará ciego por completo. Sus amigos hemos intentado todo para conseguir entradas para él en el Teatro Falla. Estará del 22 de febrero al 1 de marzo en Cádiz. Tiene el hotel pagado ya. No queremos que nos regaléis nada. Por supuesto, pagaríamos su entrada (tiene una discapacidad del 77%). Por favor, ayudadnos para que nuestro amigo cumpla su sueño antes de perder la vista totalmente«.

Y el sueño se hizo realidad. En esta última sesión de semifinales, Alberto, que viene de Murcia, ha disfrutado de las coplas gaditanas en el palco número once. «Esto es una maravilla, es mi sueño hecho realidad. Llevo muchos años siguiendo el concurso desde la distancia, viviéndolo desde el palco trece y nunca me imaginé que lo pudiera vivir aquí desde el once«, agradece.

Es la primera vez que viene al Gran Teatro Falla y amenaza con volver. «Pienso repetir esta experiencia. El día que saquen abono que me llamen que yo las compro. Vengo, si hace falta, expresamente para ver este Concurso. No tengo palabras para tanto arte«.

«Todavía queda bondad en las personas»

Alberto cree en el poder de las redes sociales. Pero también en la bonhomía. «Siempre criticamos las redes sociales, pero gracias a ellas hoy estoy aquí. Es bonito ver que todavía queda bondad en las personas. Alguien puede tener un sueño y con ayuda de la gente, conseguirlo«, explica.

Al hilo, destaca a la chirigota de la Viña, de Manolín Santander. «Me gustaría acordarme de ellos porque me ofrecieron pasar el día con ellos. Ese es el verdadero Carnaval de cerca. Esto es mucho más que un concurso. Saca lo mejor de cada persona«. En los agradecimientos, también nombra al concejal José Carlos Teruel quien «forma parte de este sueño para los restos».

Con respecto a su poca visión, el murciano considera que «es una pérdida que hay que ir gestionando con tiempo -continúa- lo de no verlo, es parte del encanto que tiene Onda Cádiz y gracias a Enrique y Miriam, yo me puedo hacer una idea de cómo son los tipos por como lo cuentan«. »No me voy a olvidar de este día jamás...«, se despide.