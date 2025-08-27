Emotivo adiós del Coro de los Niños: «No queremos ofrecer un repertorio forzado y sin garantías» para el COAC 2026

El Coro de los Niños, uno de los referentes del carnaval gaditano bajo la dirección de Nandi e Inés Migueles, no estará en el Concurso Oficial de Agrupaciones de 2026 (COAC).

Así lo han anunciado sus responsables en un emotivo comunicado difundido en redes sociales, en el que explican que el grupo se ve en la necesidad de «tomar un pequeño descanso» para no ofrecer un repertorio «forzado y sin garantías».

Ser coherente

«Nos hubiera gustado que la noticia fuese otra, pero en la vida hay que ser coherente con lo que se dice y luego se hace», señala el texto, en el que Nandi e Inés Migueles agradecen la comprensión de los aficionados y subrayan que las circunstancias «no se han alineado» para poder afrontar la próxima edición del certamen en plenitud.

La decisión, que definen como un paréntesis, se plantea como una etapa de «relax y dedicación» con la vista puesta en el regreso. «Nuestro Coro de los Niños regresará por la puerta grande para 2027 como se merece la historia de nuestro grupo», aseguran, enviando «besos y abrazos» a todos sus seguidores.

Nandi Migueles no estará en COAC 2026

El anuncio ha despertado numerosas muestras de cariño en las redes, donde se reconoce la trayectoria del coro y su huella en el Gran Teatro Falla. El descanso de 2026 se interpreta como una pausa necesaria para preservar la esencia de una agrupación que ha sabido unir frescura, innovación y compromiso con la tradición.