Emoción y coplas en la gala previa del COAC 2026: 'El Selu', entre lágrimas, celebra que «el Carnaval de Cádiz se hace de muchas maneras»

El Gran Teatro Falla ya huele a coplas. Este sábado se ha celebrado el sorteo del orden de actuación de preliminares, la tradicional ceremonia previa que marca el arranque de la cuenta atrás para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026, que comenzará el próximo 11 de enero. En apenas dos meses, el templo gaditano volverá a llenarse de pasodobles, tangos y cuplés, pero antes, la gala de presentación ha dejado momentos para el recuerdo.

El evento, retransmitido y presentado por los ya inseparables Enrique Miranda y Mirian Peralta, contó con la participación de varias «manos inocentes» de lujo para los sorteos de las sesiones: Manu Sánchez, pregonero del Carnaval de Cádiz 2026; el chirigotero recientemente retirado Selu García Cossío; Manuel Morera, Raquel Jove y Nandi Migueles, entre otros nombres conocidos del carnaval gaditano.

Uno de los momentos más emotivos de la mañana llegó cuando Selu García Cossío fue llamado al escenario para cantar tres sesiones. Visiblemente emocionado, el gaditano —que hace unos días anunció su retirada del concurso tras décadas marcando historia con su chirigota— recibió una ovación en pie del público del Falla.

«Siempre es un honor hacer Carnaval, de la forma que sea», dijo con la voz entrecortada. «El Carnaval no es solo el concurso. Queremos seguir haciéndolo a nuestra manera. Es un espectáculo más, y de los más respetados de España. Por eso hay que llevarlo por todo el país», añadió entre aplausos.

Carnaval más allá del COAC

Su intervención sirvió para recordar que el espíritu del Carnaval trasciende las tablas del Falla, y que el arte gaditano sigue vivo más allá del certamen.

Con esta gala, Cádiz enciende la mecha de su fiesta grande: en enero, el COAC volverá a abrir sus cortinas para acoger las coplas de 2026, en una edición que promete emoción, humor y el reencuentro con la esencia de siempre.

