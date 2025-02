«Descubriendo que todo es una gran mentira»: reacciones tras el fallo del jurado y los 'babuchazos' en los cuartos del COAC 2025

A las puertas de las puertas del cielo. Las agrupaciones que han marcado el corte en las distintas modalidades en este Concurso del Falla de 2025, y que por tanto se han quedado con la miel en los labios a la hora de pasar a la fase de semifinales, han sido la comparsa de Nene Cheza y Zampi, 'Payaso', la chirigota de Puerto Real de Antoñito y Fermín 'Por si acaso... Las precavidas' y el coro chiclanero 'Ley Natura' de Jesús Rivera y Álvaro García. En cuartetos, han pasado los dos que actuaron en el pase de cuartos.

Se quedan fuera de las semifinales chirigotas punteras como 'Los sherijuegos' de Juan Manuel Braza 'Sheriff', 'Los muchachos del congelao' de Antonio Pedro Serrano 'Canijo', que volvía este año al concurso en esta modalidad, o 'Los pimpinelas de la plaza fragela' de Molina y Melli... todas ellas con finales y primeros premios a sus espaldas.

También se han quedado fuera chirigotas como 'Por si acaso... Las precavidas' o 'Una chirigota con shoniket3'. Un fallo del jurado que, como siempre, no ha dejado contento a todos los aficionados, a pesar de coincidir en que el nivel de chirigotas este año era muy elevado. Tampoco en comparsa ha llovido a gusto de todos con la ausencia en esta última fase de agrupaciones como 'Payaso' de Nene Cheza y Zampaña o 'Los trastos' de José Juan Pastrana.

Históricamente ha habido formas y formas de asimilar lo que se conoce como 'babuchazo': que el jurado te dé con las puertas de la nueva fase en las narices. Y en ese sentido las cosas no han cambiado. Seguramente, no es lo mismo expresarse en frío que en caliente. Y en estos tiempos modernos las redes sociales son una vía de expresión al alcance de todos. Tampoco es lo mismo lo que se hace público que lo que va por dentro...

El sentir general del público si uno bichea por aquí y por allí, y se pulsa la opinión de expertos y aficionados, es que han sorprendido las ausencias en semifinales de las chirigotas del 'Canijo' de Carmona y el 'Sheriff '... y la comparsa de Nene Cheza y Zampi.

Del resultado obtenido por el 'Canijo' es de lo que más se habla: y es que no sólo se ha quedado fuera de las semifinales, sino que su chirigota ha sido relegada al puesto número 15. La sorpresa de este COAC 2025, 'Los calaíta', siguen con el cigarro encendido. Y la chirigota de 'Los pibes', que estaba por ver si seguía también con vida, se ha quedado finalmente en el camino. Como suele decirse, son todas las que están, pero no están todas las que son.

Lo dicho. Hay formas y formas de llevarse un 'babuchazo'. El 'Canijo' de Carmona, que regresaba al Falla tras años de ausencia, con mucha ilusión después de renacer en 2020 al dejar atrás un ictus, se ha quedado con la cara partida, congelado. «Nos vemos en la calle», destacaba Antonio Pedro Serrano en redes sociales nada más hacerse público el fallo del jurado del Falla. Elegancia en caliente. Ya en frío, quedaban claras las sensaciones del 'Canijo' de Carmona, que no quería ahondar en nada al ser preguntado por este periódico: «Disculpadme, pero no quiero hacer declaraciones». El tipo no era de Semana Santa, pero la procesión va por dentro.

La cuenta de la agrupación en redes sociales, obviamente, se expresaba en la misma dirección. Y se apuntaba lo siguiente: «Nuestro cuento acabó en el concurso. Nos vemos en la calle por Carnavales».

La chirigota del 'Bizcocho' estaba en las antípodas de la alegría: «¡La capacidad de convicción del líder no tiene fin! De nuevo ha convencido a este jurado, que poco a poco está abriendo sus ojos y descubriendo que todo es una gran mentira, para volver a pasarnos a la siguiente fase del concurso. Hermanos y hermanas... ¡Volveremos a vernos una vez más en el Gran Teatro Falla para lamer sapos como si no hubiera un mañana!«.

Los vídeos de unas y otras agrupaciones celebrando el pase también circulan por las redes sociales. Alegría desbordada en 'Los calaíta' y en la chirigota de Écija, 'Al cielo con él'. «Una semanita más apretaos, Cádiz», se celebra desde el ascensor de esta última agrupación.

'Una chirigota con shoniket3' se ha tomado con deportividad verse fuera de la pelea por la final. Y expresan lo siguiente compartiendo una foto de un pasacalles acompañado por mucho público: «Así os queremos ver. Felices y locos por vivir el Carnaval. Cerquita de vuestras shoniket3s. Nos vemos en las calles. Enhorabuena a los semifinalistas. Salud, libertad y mucho gaditanismo».

Fran Quintana ondeaba la bandera blanca del compañerismo tras quedarse fuera de semifinales con su comparsa: "Aquí acabó el concurso para 'Los Wonderful'. Enhorabuena a las pedazo de comparsas que han pasado, ¡vaya nivelón este año! Gracias a mi grupo por defender esta idea y repertorio, y gracias a la afición por su cariño. ¡Viva el Carnaval de Cádiz!".