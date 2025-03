Pepe Caucelo Sace, conocido vecino de Cádiz, muy ligado al deporte y al mundo del arbitraje, ha compartido en redes sociales en una reflexión con la que pone el foco en el ocio de los jóvenes durante el Carnaval.

Apunta Pepe Caucelo: «Me voy a mojar. A mis 44 años he disfrutado y sigo disfrutando el carnaval como un chaval de 18 años. Desde mi adolescencia he salido de marcha los días grandes de Carnaval y no ha cambiado nada; calles y plazas llenas de gente disfrutando, bebiendo junto a sus amistades el lote, fumando etc. Cuando teníamos ganas de «Mear» lo hacíamos contra una pared o entre 2 coches como hoy día. Nos íbamos a la Carpa o nos movíamos de sitio y se quedaban allí las bolsas y botellas. ¿Qué diferencia hay de una época a otra? Bajo mi humilde opinión ninguna«.

Y añade: «Lo que si habría que hacer es poner medios para que los restos no acaben en el agua y dotar de más container las calles y plazas. Tenemos unas trabajadoras y trabajadores que en su esfuerzo lo dejan todo como los chorros del Oro. He escuchado o leído propuestas de prohibir el botellón en la Ciudad ¿Quién controla eso con miles de asistentes en las calles? Algunos o algunas no se acuerdas de cuando eran jóvenes, parece que nacieron ya con 50 años«.

«¡Dejen disfrutar a la juventud! Los que les criticamos debemos hacer un examen de conciencia porque vaya Mundo le estamos dejando a ellos«, concluye.

Reacciones

Su reflexión está provocando un buen número de reacciones. Estas son algunas de ellas:

-«Comentario acertadísimo ante tanto critiqueo».

-«Yo tengo 53 años, de joven he salido en carnaval y he bebido, pero esto no lo he visto en mi vida. Antes se llenaba la Viña, San Antonio, Plaza Mina... pero es que ahora prácticamente todo el casco antiguo es un botellón y un meadero. Y la cantidad de gente, el desmadre y el desfase que hay ahora no es normal. Mi hija de 22 años salió el sábado, y me contó que en plena Alameda a las 12 de la noche una pareja dale que te pego, con posturitas y todo en uno de los jardines a la vista de todos. Si antes la gente desbarraba ahora es peor todavía».

-«Pero no es así Pepe. La cosa cada vez se desfasa más y esto es una fiesta para disfrutarla, no para hacer una botellona. Y eso de «cuando teníamos ganas de ir a mear lo hacíamos contra una pared» no es algo para enorgullecerse ni para normalizarlo, porque a mí no me gusta ir por la calle oliendo a meao y más, cuando han puesto baños públicos. Yo he sido joven y no bebo pero cuando mis amigos han bebido, han guardado las botellas en las bolsas y lo han tirado a un contenedor y cuando hemos ido a mear, hemos ido a un baño público. Lo que no se puede es normalizar que nuestra ciudad sea una botellona y el carnaval sea sinónimo de ensuciarlo todo y liarla. Hay que concienciar un poco a la gente. Si la gente viene a Cádiz en carnaval solo para el botellón, para eso que se queden en sus ciudades«.

-«Las barbacoas del Carranza también se quitaron (gracias a Dios). Yo tengo 37 años y he salido en Carnaval como todo buen gaditano, pero no he sido participe de tal despropósito que degrada el patrimonio de mi ciudad«.